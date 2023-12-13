«رویاشهر» متقاضی جشنواره فیلم فجر شد/ ادامه مراحل دوبله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران ضمن بازدید از پشت صحنه دوبله و صداگذاری انیمیشن «رویا شهر» با عوامل تولید این اثر سینمایی گفت‌وگو کرد.

انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی داستان ماجراجویانه پسربچه‌ای به نام آرات است که تصمیم دارد قهرمان رویاشهر شود. این اثر نگاهی به آینده دارد و امیرهوشنگ زند سرپرست گویندگان این اثر سینمایی است.

زیبایی‌نژاد در این بازدید گفت: گروه سنی کودک و نوجوان این روزها شرایط بسیار خاصی را پشت سر می‌گذارد و هجمه بسیار سنگینی از نظر تولیدات مختلف رسانه‌ای علیه آنان وجود دارد. برخی از این تولیدات فضای مسمومی داشته و تنها هدف آنها تغییر الگوی فرهنگی نوجوانان ایرانی است. در این شرایط باید تلاش کنیم محتوای فرهنگی مناسبی را در اختیار آنان قرار بدهیم.

وی با اشاره به اهمیت ساخت انیمیشن‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان بیان کرد: نگاهی به سینمای کودک و نوجوان در چند سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که استقبال از هنر انیمیشن تا چه اندازه زیاد بوده و عمده فیلم‌های انیمیشن، توجه بچه‌ها و والدین آنها را به خود جلب کرده است. به نظر می‌رسد مسیر برای فعالیت در این عرصه، هموار است و باید به ساخت انیمیشن‌های قوی توجه بیشتری کرد که حتماً اثرات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.

زیبایی‌نژاد تاکید کرد: شهرداری تهران پیش از این آثار سینمایی مختلفی را ویژه رده سنی کودک و نوجوان تولید کرده است. انیمیشن اربعینی «سرزمین تو» یکی از همین آثار بود. «رویا شهر» ادامه همان مسیر با حرف‌های جدید برای کودک و نوجوان است.

وی با اشاره به موضوع اصلی انیمیشن «رویا شهر» گفت: رویاپردازی ویژگی خاص دوران نوجوانی است و بسیاری از نوجوانان رویای قهرمان بودن را در ذهن پرورش می‌دهند. این اثر سینمایی تلاش دارد قهرمانانی با ویژگی‌های بومی و مبتنی بر اصول جامعه ایرانی را به نمایش بگذارد.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به احتمال حضور این اثر سینمایی در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر گفت: انیمیشن «رویا شهر» آخرین مراحل دوبله و صداگذاری را پشت سر می‌گذارد و آماده حضور در رویدادهای سینمایی کشور می‌شود. این اثر متقاضی حضور در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر خواهد بود تا در این رویداد مهم سینمایی کشور رونمایی شود.

انیمیشن «رویا شهر» محصول اداره کل فرهنگی شهرداری تهران است که با مشارکت مجتمع مهوا و سازمان سینمایی سوره در استودیو آینده‌نگار تهیه و تولید شده است.

مصطفی حسن آبادی تهیه کننده این اثر است و دوبله آن با حضور منوچهر زنده دل، لیلا کوهسار، میرطاهر مظلومی، آرزو آفری، ابراهیم شفیعی و اردشیر منظم در حال انجام است.