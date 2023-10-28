به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، همزمان با روز جهانی انیمیشن، نخستین خبر از انیمیشن سینمایی «رویاشهر» جدیدترین اثر مرکز انیمیشن سوره به تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی و نویسندگی و کارگردانی محسن عنایتی منتشر شد.

این انیمیشن پس از ٢ سال از آغاز فرایند طراحی و تولید، به تازگی وارد فاز پس‌تولید شده و مراحل فنی آن در حال انجام است. به‌طور همزمان از لوگوی رسمی این انیمیشن سینمایی نیز رونمایی به عمل آمد.

پس از اکران موفق انیمیشن سینمایی «لوپتو» که در شرایط کم رونقی سینماها توانست به فروش خوبی دست پیدا کند و همچنین کسب جوایز «مسافری از گانورا» در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به زودی راهی اکران خواهد شد، «رویاشهر» سومین اثر مرکز انیمیشن سوره است که برای حضور احتمالی در جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.

این اثر که تولید آن پس از انیمیشن «بنیامین» توسط شرکت آینده‌نگار آغاز شد، در رویداد رویازی ارایه و جزو تولیدات سازمان سینمایی سوره قرار گرفت که بعدتر معاونت فرهنگی شهرداری تهران و مجتمع مهوا نیز در روند تولید، از آن حمایت کردند.

انیمیشن سینمایی «رویاشهر» داستان ماجراجویانه پسربچه‌ای به نام آرات است که تصمیم دارد قهرمان رویاشهر شود. این اثر نگاهی به آینده دارد.