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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

پوستر «رویاشهر» منتشر شد/ جلوگیری از نابودی شهر توسط بچه‌ها

پوستر «رویاشهر» منتشر شد/ جلوگیری از نابودی شهر توسط بچه‌ها

پوستر انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی در سومین روز از جشنواره فجر ۴۲ رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با سومین روز از چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، پوستر انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به نویسندگی و کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی با طرحی از هادی محمدیان منتشر شد.

این اثر ۹۰ دقیقه‌ای با مدیریت دوبلاژ امیرهوشنگ زند در چهارسال ساخته شده است و میرطاهر مظلومی، منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

«رویاشهر» که برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده است، داستان پسر بچه‌ای‌ است به نام «آرات» که تصمیم دارد شهرش را از نابودی نجات دهد، در این مسیر «پاشا» دوست بامزه و بانمکش و «تامارا» دختر باهوش و زیرک داستان هم همراهان او هستند.

این انیمیشن سینمایی با مشارکت سازمان سینمایی سوره، مجتمع مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار تهیه و تولید شده است. مجری طرح این اثر استودیو آینده‌نگار است که تولید انیمیشن سینمایی «بنیامین» را نیز در کارنامه خود دارد.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از آهنگساز: بهزاد عبدی، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، کارگردان هنری: حامد فرهادی، مدیر پروژه: علیرضا زارع، جانشین تهیه‌کننده: مسعود مزرعتی، مدیر فنی: جواد رضایی، سرپرست انیمیت: ابوالفضل مزرعتی، انیماتور ارشد: علی اکبر مزرعتی، مدلسازی: احسان هلی و حمیده فتاح، جلوه‌های ویژه: رضا قربانی، سرپرست سیمولیت: میلاد مزرعتی، کامپوزیت: دانیال ناظرحضرتی و برنامه‌نویس: حسین قاسمی.

کد مطلب 6013010
آروین موذن زاده

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