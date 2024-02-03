به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با سومین روز از چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، پوستر انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به نویسندگی و کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی با طرحی از هادی محمدیان منتشر شد.

این اثر ۹۰ دقیقه‌ای با مدیریت دوبلاژ امیرهوشنگ زند در چهارسال ساخته شده است و میرطاهر مظلومی، منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

«رویاشهر» که برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده است، داستان پسر بچه‌ای‌ است به نام «آرات» که تصمیم دارد شهرش را از نابودی نجات دهد، در این مسیر «پاشا» دوست بامزه و بانمکش و «تامارا» دختر باهوش و زیرک داستان هم همراهان او هستند.

این انیمیشن سینمایی با مشارکت سازمان سینمایی سوره، مجتمع مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار تهیه و تولید شده است. مجری طرح این اثر استودیو آینده‌نگار است که تولید انیمیشن سینمایی «بنیامین» را نیز در کارنامه خود دارد.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از آهنگساز: بهزاد عبدی، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، کارگردان هنری: حامد فرهادی، مدیر پروژه: علیرضا زارع، جانشین تهیه‌کننده: مسعود مزرعتی، مدیر فنی: جواد رضایی، سرپرست انیمیت: ابوالفضل مزرعتی، انیماتور ارشد: علی اکبر مزرعتی، مدلسازی: احسان هلی و حمیده فتاح، جلوه‌های ویژه: رضا قربانی، سرپرست سیمولیت: میلاد مزرعتی، کامپوزیت: دانیال ناظرحضرتی و برنامه‌نویس: حسین قاسمی.