به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس مجمع جهانی پناهندگان در ژنو، با نجیب میقاتی نخست وزیر دولت اداره امور لبنان دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان از دیدار مجدد با میقاتی اظهار خرسندی کرد و با توجه به تحولات منطقه خاصه فلسطین، این دیدارها و مشورت‌ها را مهم و ضروری دانست.

امیرعبداللهیان با اشاره به اوضاع غزه، نقش آمریکا در ادامه جنگ علیه غزه را محوری دانست و گفت بدون حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی حتی به اندازه یک ساعت توان ادامه جنگ را ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که رژیم اسرائیل در سایه عدم تحقق هیچیک از اهداف اعلام شده خود در جنگ دو ماهه علیه غزه، با کشتار وسیع و محاصره کامل غزه و تشدید جنایات در کرانه غربی، بدنبال کوچاندن مردم فلسطین از غزه و کرانه است و لازمست کشورهای اسلامی با تمام توان از ملت فلسطین حمایت نمایند.

امیرعبداللهیان قطعنامه تصویب شده روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل را دارای یک پیام قوی برای برقراری آتش‌بس دانست.

میقاتی نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، مسئله غزه را موضوع اول منطقه و جهان دانست و گفت رأی دیروز کشورها به قطعنامه در مجمع عمومی نشان می‌دهد که اغلبیت بسیار بزرگ کشورهای جهان خواستار آتش بس هستند.

میقاتی با اشاره به آخرین وضعیت لبنان، اوضاع در جنوب این کشور در مرزهای مشترک لبنان با سرزمین‌های اشغالی را تشریح کرد.