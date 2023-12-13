به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام نکاحی اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد مقدس، در راستای تسهیل دسترسی زائران فاطمی به حرم مطهر رضوی، سرویس‌دهی خطوط مترو مشهد در روز یکشنبه ۲۶ آذرماه به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد افزود: در این روز خطوط مترو از ساعت ۷ صبح الی ۲۲ رایگان خواهد بود.

وی گفت: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در این روز سرفاصله زمانی رسیدن قطارها در خط دو از ۱۲ دقیقه به ۱۰ دقیقه کاهش خواهد یافت.

نکاحی بیان کرد: همچنین به همین مناسبت طرح خیمه‌های فاطمی از امروز در ٧ ایستگاه شریعتی، شهدا، مفتح، هفت تیر، وکیل آباد و غدیر با برنامه‌هایی چون پایگاه فرهنگی و پذیرایی از مسافران اجرا می‌شود.