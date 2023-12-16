سوپرلیگ به کابوس یوفا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، «سوپرلیگ اروپا» پروژه‌ای که «برند ریچارت» آن را هدایت می‌کند و بسیاری از مدیران باشگاه‌های اروپایی هم به حمایت از آن پرداختند همچنان در رسانه‌های جهان خبرساز است به نظر می‌رسد در دادگاهی که با شکایت «یوفا» برگزار خواهد شد برنده می‌شود. یوفا به طور انحصاری مسابقات اروپایی را برگزار می‌کند و این پروژه را به ایجاد دوقطبی در فوتبال اروپا متهم کرده بود.

همانطور که روزنامه «موندو دپورتیوو» روز شنبه گزارش داده است که «برند ریچارت» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این حکم به نفع او خواهد بود، یوفا هم در مقابل گفته است: هر اتفاقی بیفتد قاطعانه خواهد ایستاد. تمام لیگ‌های ملی توسط باشگاه‌های شرکت کننده مدیریت می‌شود. اما در سطح اروپا، باشگاه‌ها حرفی برای گفتن ندارند. ما به دادگاه و قوانین اروپایی که آن را هدایت می‌کند، اطمینان کامل داریم.

«برند ریچارت» سپس ادامه داد: «پس از خواندن قضاوت و اثبات غیرقانونی بودن انحصار یوفا، در نهایت می‌توانیم نتیجه بیش از یک سال بحث با ذی‌نفعان را به اطلاع عموم برسانیم و یک فرمت رقابت اروپایی را برای بیش از ۶۰ باشگاه پیشنهاد کنیم. ما تضمین خواهیم کرد که با همه باشگاه‌ها به طور یکسان و منصفانه رفتار شود.»

«برند ریچارت» در این برنامه گفته است: «پس از دریافت حکم و اثبات غیرقانونی بودن انحصار یوفا می‌توانیم نتیجه بیش از یک سال جدل با ذی‌نفعان را به اطلاع عموم برسانیم و یک فرمت رقابت اروپایی را برای بیش از ۶۰ باشگاه پیشنهاد کنیم. ما تضمین خواهیم کرد که در این فرمت با همه باشگاه‌ها به طور یکسان و منصفانه رفتار شود.

او همچنین اعلام کرد: البته یوفا به نوبه خود اعلام خواهد کرد که در هر صورت برنده خواهد شد اما اشتباه نکنید، آزادی‌های اساسی در قوانین اروپا مشخص است و هم برای همه شهروندان اتحادیه اروپا و همچنین در مورد فوتبال اعمال می‌شود.

فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید هم که یکی از حامیان این طرح است به مذاکره با باشگاه‌ها برای توجیه آنها به حضور در این پروژه ادامه می‌دهد و نوامبر گذشته گفت: سوپرلیگ بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

سوپرلیگ اروپا یک رقابتی چند لیگی متشکل از ۶۰ تا ۸۰ تیم بدون عضو دائمی خواهد بود و هر تیم حداقل ۱۴ بازی در طول یک فصل انجام خواهد داد. کمپانی «A۲۲ اسپورتس منیجمنت» اسپانسر اصلی پروژه سوپرلیگ اروپاست و حق یوفا برای به انحصار درآوردند فوتبال در قاره اروپا را به چالش کشیده است.

در آخرین روزهای فروردین ۱۴۰۰ بود که سوپرلیگ اروپا با حضور ۱۲ باشگاه مؤسس اعلام وجود کرد اما در پی فشارهای یوفا و فیفا، ۶ تیم لیگ برتری منچسترسیتی، منچستریونایتد، لیورپول، چلسی، آرسنال و تاتنهام از حضور در این مسابقات انصراف دادند که همین باعث شد برگزارکنندگان این پروژه جاه‌طلبانه ۴۸ ساعت پس از اعلام رسمی شکل‌گیری این لیگ، تعلیق آن را اعلام کنند.

در ادامه باشگاه‌های اینتر، اتلتیکومادرید، یوونتوس و میلان هم از حضور در این مسابقات انصراف دادند، اما سه باشگاه رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس از این پروژه کناره‌گیری نکردند و اعلام کردند همچنان به دنبال برگزاری این تورنمنت با فرمتی متفاوت هستند.

دادگاه دادگستری اروپا قرار است در حکم نهایی خود را در مورد این پرونده صادر کند.