۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی بعدازظهر شنبه در مراسم وداع شهید خوشنام فاطمی و گرامیداشت شهدای سنگرسازان بی سنگر سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، کشورهای بیگانه علاوه بر اینکه دانش جنگ داشتند در کنار آن نیروی انسانی هم به دشمنان ما کمک می‌کردند تا جمهوری اسلامی را از پای درآورند اما حتی نتوانستند یک وجب از خاک کشور ما را اشغال کنند.

برومندی با بیان اینکه با همه امکاناتی که استکبار در اختیار دشمن قرار داد اما جمهوری اسلامی یک وجب خاک کشور خود را از دست نداد، گفت: دشمنان از فرهنگ عاشورایی و حسینی ما بی خبر بودن و ما پیروز جنگ بودیم و اکنون تحریم‌های ظالمانه یکی پس از دیگری علیه کشور ما تحمیل می‌شود و جنگ شدیدی تر که همان جنگ اقتصادی است را بر ما تحمیل کردند.

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در جنگ اقتصادی، هدف سفره مردم است تا اقتصاد و امنیت غذایی مردم فلج شود و ما افتخار می‌کنیم در کنار نیروهای سپاه و بسیج عهده دار امنیت سفره مردم و امنیت غذایی کشور باشیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی که ناشی از تحریم هاست سربلند بیرون خواهند آمد، افزود: امروز امنیت غذایی مهمترین مساله جامعه بشری است و همه ملت‌ها به تأمین غذا فکر می‌کنند و این مهم در کشور ما بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و افتخار می‌کنیم علاوه بر تأمین غذای کشور، شش میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی هم داشته باشیم.

برومندی گفت: همه وقت خود را مصروف خدمت و تولید کشور می‌کنیم تا چرخ اقتصادی کشور به حرکت در بیاید.