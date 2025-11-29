برومند: بخش خصوصی کشاورزی ایران و عراق باید کنسرسیوم‌ تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش «توانمندی‌های کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات» در اهواز با حضور وزیر کشاورزی عراق اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است تمامی دانش، تحقیقات و دستاوردهای کشاورزی خود را با کشور عراق به اشتراک بگذارد و خوزستان به‌عنوان مهم‌ترین استان کشاورزی ایران ظرفیت ویژه‌ای برای تعمیق همکاری‌های دو کشور دارد.

وی ضمن خیرمقدم به عباس مالکی، وزیر کشاورزی عراق و هیأت همراه اظهار کرد: سلام گرم دولت جمهوری اسلامی ایران و وزیر جهاد کشاورزی را که اکنون در سفر خارجی هست به جنابعالی و همراهانتان ابلاغ می‌کنم. اگر وزیر در سفر نبود امروز در این جلسه با افتخار حضور پیدا می‌کرد.

معاون امور باغبانی با تأکید بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت ایران و عراق گفت: ایران و عراق دو کشور دوست و برادر با سابقه مشترک و افتخارآمیز هستند و امروز مسئولان کشاورزی دو کشور وظیفه‌ای مشترک بر عهده دارند که همان تأمین امنیت غذایی است. امنیت غذایی امروز دغدغه همه ملت‌هاست و در شرایط تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های تولید، همکاری مشترک ایران و عراق بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

برومندی افزود: راهی جز رسیدن به فهم مشترک، تبادل تجربه، نفوذ دانش در بخش کشاورزی و همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تمام یافته‌ها، پژوهش‌ها و توفیقات خود در بخش کشاورزی را با کشور دوست و برادر عراق در قالب کمیته مشترک کشاورزی به اشتراک بگذارد.

وی با اشاره به ظرفیت استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان مهم‌ترین استان کشاورزی ایران و در عین حال دروازه ارتباطی ایران و عراق است. این استان با تولید ۱۸ درصد محصولات کشاورزی کشور و برخورداری از تنوع محصولی و کیفیت بالا، نقشی بی‌بدیل در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی پشتیبان جدی بخش خصوصی هستند و باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی ایران و عراق با تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک اقتصادی و فنی، پروژه‌های بزرگ تولید و صادرات را به سرانجام برسانند. آنچه رئیس اتاق بازرگانی خوزستان در این نشست بیان کردند کاملاً مورد حمایت ماست.

برومندی تأکید کرد: توسعه تبادل علم، دانش، فناوری و پروژه‌های مشترک میان دو کشور، به‌ویژه با محوریت خوزستان به‌عنوان قلب تپنده کشاورزی ایران، می‌تواند مسیر پیشرفت را برای هر دو ملت تسهیل کند. حضور وزیر کشاورزی عراق در خوزستان را فرصتی مغتنم می‌دانیم و امیدواریم این سفر برکات ارزشمندی برای دو کشور به همراه داشته باشد.