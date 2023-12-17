به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، محمدصادق باطنی مدیر شبکه تلویزیونی امید و رییس کمیته علمی المپیاد «سواد رسانه‌ای» با حضور در برنامه تلویزیونی «و اما امروز» به ارایه توضیحاتی درباره جزییات این رویداد آموزشی پژوهشی پرداخت.

وی گفت: از دیرباز در کنار کنکور، مسیری در فضایی آموزش و پرورش برای رشد دانش آموزان در عرصه علم وجود داشته است. المپیادهایی همچون زیست، شیمی، ریاضی، ادبی، نجوم که عمری بیش از ۳۰ یا ۴۰ سال داشته اند. در این چارچوب نزدیک به هشت سال است که مجموعه جدیدی به المپیادهای قدیمی اضافه شده است. المپیادهای قدیم روی علوم پایه و دانشی محض متمرکز بود اما المپیادهای جدید به سمت مهارتی شدن حرکت کرده و از فضای علوم پایه تا حدودی فاصله گرفته است. المپیاد نانو، اقتصاد و مدیریت، المپیاد جغرافیا، علوم زمین و المپیاد سوادرسانه‌ای نمونه‌هایی از این المپیادهای جدید است.

مدیر شبکه امید افزود: المپیاد «سواد رسانه‌ای» یکی از ۱۴ المپیاد جدید است که با ورود کتابی با عنوان «تفکر و سواد رسانه‌ای» به مدارس که در پایه دهم تدریس می شود راه اندازی شد. البته ۶ دوره این المپیاد به صورت غیررسمی برگزار شد و از سال گذشته دوره هفتم به جرگه المپیادهای رسمی کشور پیوست و امسال نیز شاهد برگزاری دوره هشتم این رویداد خواهیم بود. در این مسیر دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم در تمامی رشته‌های تحصیلی امکان ثبت‌نام برای شرکت در این المپیاد را دارند. این المپیاد محدویت رشته تحصیلی ندارد و تمامی دانش آموزان در رشته های مختلف می توانند دانش خود را بالا برده و اگر به هنر و رسانه علاقه مند هستند در این المپیاد شرکت کنند.

وی گفت: المپیادهای قدیمی امتیاز معافیت کنکور داشتند اما المپیادهای جدید این امتیاز را ندارند اما دانش آموزان در این المپیاد فرصت پیدا می کنند تا با عرصه رسانه درگیر شوند. البته ما باشگاهی هم به نام «باشگاه امید» داریم که دانش آموزان می توانند با عضویت در این باشگاه مجالی برای تکمیل فرآیند یادگیری مهارت هنر سواد رسانه‌ای داشته باشند و از آن فارغ التحصیل شوند. دانش آموزان می‌توانند از درگاه الکترونیک آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir اقدام به ثبت نام در این المپیاد کنند.

وی با اشاره به تلاش های شبکه آموزش برای توجه به نیاز نوجوانان به آموزش عنوان کرد: چه در شبکه امید وچه در شبکه کودک تلاش کردیم طراحی ها را متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان کنیم. به طور مثال در رده سنی نوجوان یک سری نیازها وجود دارد که این نیازها مرجعی برای پاسخگویی شان نیست. یکی از این نیازها آموزش است که شبکه آموزش با قوت به میدان آمده و با زحمات دکتر عبدالعالی که از قدیمی‌های حوزه عدالت آموزشی هستند در دوره جدید به صورت ویژه تولیدات ارزشمندی از جمله مدرسه تلویزیونی ایران راه اندازی است.

باطنی یادآور شد: نوجوانان نیاز به آموزش دارند که در این زمینه شبکه آموزش پیشرو است و در حوزه های متنوع دیگر کمک به جهت گیری تخصصی در انتخاب رشته با برنامه «برو پی کارت» در شبکه امید و همچنین در حوزه توسعه فردی نوجوانان در «باشگاه امید» فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.