محمدصادق باطنی مدیر شبکه کودک و نوجوان درباره پخش آثاری که همزمان با هفته دفاع مقدس روی آنتن می رود به خبرنگار مهر گفت: شبکه امید مجموعه انیمیشن «مرحمت» را پخش می کند که درباره شهید مرحمت بالازاده است و برای اولین بار از شبکه امید به عنوان یک شبکه سراسری پخش می شود.

وی اضافه کرد: این مجموعه در ۲۰ قسمت ۲۰ دقیقه ای تولید شده است و پیش از این از یکی از مراکز صداوسیمای استانی روی آنتن رفته است.

مدیر شبکه امید تصریح کرد: همچنین بازپخش «منطقه پرواز ممنوع» را داریم که مینی سریالی است که هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن می رود. ویژه برنامه ای هم با مرکز یاسوج در شبکه دنا داریم که هر شب فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس در آن، با رویکرد مخاطب نوجوان گفتگو می کنند و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲ روی آنتن می رود.

وی با اشاره به یک مجموعه دیگر اظهار کرد: «صیاد دل ها» یک مجموعه پنج قسمتی است که به معرفی شهید صیاد شیرازی برای نوجوانان می پردازد و در بخشی از برنامه نیز فرماندهان ارتش به گفتگو می پردازند که مجری و فضای برنامه نوجوانانه است. غیر از این برنامه های اصلی، آیتم ها، نماهنگ و برنامه های فرعی تر هم در نظر گرفته شده است.

مدیر شبکه کودک درباره این شبکه و برنامه های آن نیز گفت: در شبکه کودک مجموعه انیمیشن «شجاعان» را داریم که بازپخش می شود و از تولیدات مرکز صباست.

باطنی درباره اهمیت روایت قصه هایی مرتبط با دفاع مقدس برای کودکان عنوان کرد: قصه دفاع مقدس یک اتفاق بزرگ ملی است که باید برای کودکان روایت کنیم. در دنیا هم تا سال ها از جنگ های خود فیلم و سریال می سازند و با بزرگداشت و تکریم از آنها یاد می کنند.