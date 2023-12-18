«منطقه مورد علاقه» برگزیده شد/ مارتین اسکورسیزی نایب قهرمان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، انجمن منتقدان فیلم تورنتو «منطقه مورد علاقه» را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کرد. در این رای‌گیری که دیروز (یکشنبه) برگزار شد، «همه ما غریبه‌ها» و «قاتلان ماه کامل» نایب قهرمان شدند.

جاناتان گلیزر سازنده این فیلم نیز جایزه بهترین کارگردانی را برای این درام دلخراش از جنگ جهانی، از آن خود کرد. در این بخش مارتین اسکورسیزی برای «قاتلان ماه کامل» و ژوستین تریه برای «آناتومی یک سقوط» دوم شدند.

درام گلیزر درباره زندگی راحت خانواده یک فرمانده آشویتس است. این فیلم در جشنواره کن مورد توجه قرار گرفت و هم برنده جایزه بزرگ شد و هم جایزه فیپرشی را از آن خود کرد و پس از آن هم به عنوان نماینده بریتانیا به رقابت اسکار بین‌المللی رفت.

منتقدان تورنتو جایزه بهترین نقش اول را به ساندرا هالر برای «آناتومی یک سقوط» و لیلی گلادستون برای «قاتلان ماه کامل» دادند. جوایز بهترین نقش مکمل هم به رایان گاسلینگ برای «باربی» و داواین جوی راندولف برای «جاماندگان» اهدا شد.

سال پیش درام پدر و فرزندی «افترسان» شارلوت ولز با کسب ۴ جایزه، از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، فیلم منتخب جوایز انجمن منتقدان فیلم تورنتو بود.

فهرست کامل برندگان چنین است:

بهترین فیلم: «منطقه مورد علاقه»

نایب قهرمان: «همه ما غریبه‌ها»، «قاتلان ماه کامل»

بهترین کارگردان: جاناتان گلیزر برای «منطقه مورد علاقه»

نایب قهرمان: مارتین اسکورسیزی برای «قاتلان ماه کامل»، ژوستین تریه برای «آناتومی یک سقوط»

بازیگر نقش اول: لیلی گلادستون برای «قاتلان ماه کامل»، ساندرا هولر برای «آناتومی یک سقوط»

بازیگر نقش مکمل: رایان گاسلینگ برای «باربی»، داواین جوی راندولف برای «جاماندگان»

بازیگر نوظهور: تیانا تیلور برای «هزار و یک»

بهترین بازیگر یک فیلم کانادایی: گلن هاورتون برای «بلک بری»

بهترین فیلمنامه اصلی: نوآ بامباخ، گرتا گرویگ برای «باربی»

بهترین فیلمنامه اقتباسی: اریک راث و مارتین اسکورسیزی برای «قاتلان ماه کامل»

بهترین انیمیشن بلند: «رویاهای روبات»

جایزه آلن کینگ برای بهترین مستند: «۲۰ روز در ماریوپل»

بهترین فیلم بین المللی: «برگ های افتاده»

بهترین فیلم اول: «راه چاودار»