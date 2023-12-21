توزیع ۲۰۰۰ بسته «یلدای مهدوی» در شفت

سرهنگ احمد نقدپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به مناسبت ایام فاطمیه و شب یلدا، عنوان مراسم توزیع کمک‌های مومنانه امسال با نام «یلدای مهدوی» نامگذاری شده است، اظهار کرد: کمک به نیازمندان در زمان‌های مختلف یکی از راه‌های امید آفرینی در جامعه به شمار می‌رود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شفت از توزیع ۲۰۰۰ بسته یلدایی در این ایام برای جامعه هدف خبر داد و افزود: ارزش هر بسته ۲۰۰ هزار تومان و جمعاً به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه این اقلام با کمک سپاه، خیران محلات و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت تهیه شده است، تصریح کرد: این بسته‌ها تا قبل از شب یلدا بین خانواده‌های کم برخوردار این شهرستان توزیع می‌شود.

سرهنگ نقدپور با تاکید بر اینکه این بسته‌ها توسط گروه‌های جهادی بسیج در پایگاه‌های مقاومت بین نیازمندان از قبل شناسایی شده توزیع می‌شود، گفت: تلاش داریم تا پایان سال بسته‌های معیشتی دیگری هم بین جامعه هدف توزیع کنیم.