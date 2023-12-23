حاکمیت ایران به استقلال کامل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بن سالم باعمر رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی سلطنت عمان و هیأت همراه در سفری که اخیراً به ایران داشت، از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تالارهای هفتگانه اینموزه بازدید کرد.
بن سالم باعمر در اینبازدید گفت: سلطنت عمان از دهه ۷۰ میلادی تاکنون همواره منادی صلح و آرامش برای منطقه بوده و در زمان جنگ میان ایران و عراق نیز طرفین را به صلح و آشتی دعوت میکرد. امروز جمهوری اسلامی ایران خلاف رژیم گذشته در عرصههای مختلف کاملاً به استقلال رسیده است.
سردار محسن شیخی نیز در اینبرنامه گفت: جنگ تحمیلی علاوه بر خسارات فراوان مادی و معنوی که برای هر دو کشور به همراه داشت، دستاوردهای مختلفی را نیز برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت که از جمله آنها میتوان به شناخت دوست از دشمن، خودباوری و خودکفایی در زمینههای مختلف علمی، نظامی و پزشکی اشاره نمود. ما افتخار میکنیم که در طول تاریخ همواره پیوند دوستی میان ایران و عمان برقرار بوده و ان شاءالله خواهد بود.
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