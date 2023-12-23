سبک زندگی ایرانی اسلامی را از طریق بازی پاس بداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای فرهنگ عمومی کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه «بازی و سرگرمیهای خانواده» امروز شنبه ۲ دی در سالن الغدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بازی اختصاص به کودک و نوجوان ندارد بلکه سنین بزرگسال نیز مخاطب بازی هستند. بازیهای رایانهای به صورت وسیع در خانهها رواج دارد؛ هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری این است که بتوانیم از مسیر بازی که یکی از نیازهای انسانها، خانواده و کودکان است فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی را پاس بداریم و به کودکان منتقل کنیم و اگر جامعهای نیاز به اصلاح دارد در اصلاح آن بکوشیم.
وی ادامه داد: سیاستگذاری برای گسترش بازیهایی که حامل پیام فرهنگی هستند، توسعه بازیهای ایرانی اسلامی و بازیهای سنتی با نگاه جدید تا هزینهکرد خانوادههای ایرانی برای بازیهای ایرانی را به بالاتر از ده درصد برسانیم، گسترش بازیهای خانوادگی و جذاب کردن بازیهای جمعی در برابر بازیهای فردی، پرهیز از هنجارستیزی در عین هیجانزایی و شور و نشاطی که در بازی باید وجود داشته باشد، اهداف متعددی در موضوع بازی است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: رعایت و حفظ هنجارها که بتواند در زندگی تأثیرگذار و در نوع و سبک رفتار فرد مؤثر باشد از اهداف دیگر این رویداد است. خیلی از بازیها ممکن است شکل رفتاری فرد را شکل دهد و که در بازی آن را آموخته است. تمرین قانون مداری و احترام به حق دیگران از مسائل دیگری است که بازی میتواند برای خانواده ایجاد کند. همچنین تمرین شاد بودن، تقسیم کردن شادی، احترام گذاشتن به شادی دیگران و شاد شدن از شادی دیگران از مواردی است که میتواند نشاط، حرکت و پویایی را از طریق بازی به خانوادههای منتقل کند. جامعه با نشاط، امید و سرزندگی است که میتواند راه کمال را طی کند.
در ادامه این نشست سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: یک کار بزرگ در دستگاههای فرهنگی با محوریت معاونت امور زنان و خانواده، تحت عنوان رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه شکل گرفته است که بیش از شش ماه است که برای آن در حال برنامهریزی و پیگیری هستیم. هدف این رویداد تقویت ابعاد زیستپذیر شده ارزشهای خانوادگی و هنجارهای خانواده ایرانی در کالبدهای مختلف فرهنگ ملموس و ناملموس جوامع شهری ایران است. عرصههای مختلفی از سلامت، موفقیت، تغذیه و محیط زیست را در برمیگیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه به تبیین اهداف یکی از بخشهای این رویداد خواهیم پرداخت که هدف بازی و سرگرمی را دنبال میکند. هزینه اسباب بازی در ایران از حیث اقتصادی بیش از چهارصد میلیون دلار است که کمتر از ده درصد از این مقدار به بازیهای ایرانی اختصاص دارد. زندگی شهری مدرن و آپارتمان نشینی برای خانواده ایرانی شرایط را از منظر بازی سخت کرده است چرا که با توجه به اینکه خانوادهها به تک فرزندی روی آوردند، فرزندان در هفت سال نخست زندگی و بقیه سنین با بازی و فضای فراغتی تربیت میشوند و نقش تربیتی بازی گاهی از تربیت رسمی بالاتر است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: اگر در فضای شهری جدید نتوانیم فرهنگ بازیهای ایرانی اسلامی را ترویج کنیم و دولت، حاکمیت و بخش خصوصی نتواند بازیهای حرکتی، فکری و همچنین بازیهایی که مادران و بزرگترها در قدیم طراح و راهبر آن بودند نتوانیم را گسترش دهیم و اگر نتوانیم در فضای شهری فراغتی اواخر هفته در محیطهای عمومی مانند پارکها و فرهنگسراها بازیهای زیبا را گسترش دهیم که ظرفیت آن در زیست بومهای مختلف وجود دارد؛ طبعاً باید یک مصرف کننده برای صنعت بازی باشیم که پیوند خاصی با خانواده ایرانی ندارد.
امامی گفت: بازی فضایی برای تعمیق الفت خانوادهها و تربیت است. امیدوارم بتوانیم در این رویداد که اهداف بسیار جذابی دارد نگاه حاکمیت و بخش خصوصی را به بازی تغییر دهیم. من مطمین هستم که خانوادههای ایرانی بعد از این رویداد نسبت بهتری با بازیهای شهری و خانگی خواهند شد. دسترس پذیرتر شدن بازیهای شهری و بازیهای خانگی از اهداف ترویجی و فرهنگی این رویداد است.
حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سخنرانان دیگر این نشست گفت: باید این باور را تبدیل به یک فرهنگ عمومی کنیم که یکی از راههای مؤثر تربیت برای تعالیم انسانی، پرورش فکر از طریق بازی مبتنی بر مؤلفههای شناختی و هیجانی است. تقویت بنیانهای اجتماعی میتواند در حوزه خانواده قرار بگیرد و باید بیش از پیش این مهم را ترویج دهیم. ضمن افزایش نشاط اجتماعی از طریق این کار مهم، شخصیتهای مؤثر آینده را میتوانیم افرادی خلاق با وسعت ذهنی و توانمند عبور از موانع تربیت کنیم. امروزه بسیاری از مشکلات با بازی مرتفع میشود و حتی در دنیا مبحثی تحت عنوان بازی درمانی وجود دارد. معتقدم با یک نگاه راهبردی میتوانیم بازی با مفهوم سبک زندگی ایرانی اسلامی را به سمت خانواده در جهان معاصر پیش ببریم که برای تحقق این اتفاق لازم است تا فراتر از نگاه ملی، نگاه حکمرانی در این حوزه داشته باشیم.
وی ادامه داد: بازی در موضوع مشاغل هم میتواند کارساز باشد و در زیست امروزی هم میتواند خود را با رویکردی نوآورانه نشان دهد. این موضوع نیز یکی از موارد خروج از تصدیگری و حرکت به سمت تولیگری است. ما از بخش خصوصی و غیردولتی حمایت میکنیم. یک سال برای این طرح پیش بینی شده است که پس از پایان این دوره و بررسی آن، نتیجه اعلام خواهد شد.
در پایان این نشست حامد تأملی، دبیر کارگروه بازی، سرگرمی و خانواده گفت: تلاش کردیم حداقل در سال اول در حوزه بازی و اوقات فراغت خانواده، اصلیترین وظیفه خود را معرفی بازیهای خانوادگی و اینکه عنصر بازی چقدر میتواند در تحکیم خانواده نقش داشته باشد متمرکز کنیم. یک رویداد استارتاپی در حوزه بازیهای خانوادگی و طراحی و ایده پردازی بازیهای خانوادگی خواهیم داشت که در دستهبندیهای مختلفی مانند بازیهای رومیزی، اتاق فرار و بازیهای محیطی برنامهریزی کردیم که انجام خواهد شد. همچنین پویش بازیهای خانوادگی را خواهیم داشت.
وی افزود: تلاش خواهیم کرد که در هر استان یک رویداد بازی و خانواده را راهاندازی کنیم و امیدواریم از فضاهایی که وجود دارد مثل مراکز استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مراکز معاونت زنان و امور خانواده و وزارت ارشاد دارند استفاده کنیم و بخش خصوصی را بیشتر درگیر کنیم زیرا هدف ما این است که این اتفاق یک حرکت پایدار باشد و صرفاً به یک سال محدود نشود.
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