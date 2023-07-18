به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در حکمی حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری اولین رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه منصوب کرد.
متن حکم مورد اشاره به اینترتیب است:
«نظر به سوابق علمی و اجرایی و تجربههای ارزنده جنابعالی بر اساس آئیننامه رویداد خانواده و فرهنگ عامه بهموجب این حکم شما را بهعنوان عضو شورای سیاستگذاری اولین رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه منصوب میکنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور ضمن آرزوی موفقیت برای علامتی در پایان این حکم تأکید کرده است: امید است با توکل بر خدا، تعامل و همکاری با دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد فعال در عرصه فرهنگ و خانواده، زمینهساز تعالی و معرفی سبک زندگی و تمدن نوین ایران اسلامی بهعنوان الگوی برتر خانواده در جهان باشیم.
همچنین رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه توسط معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار میشود.
مدیریت و تربیت خانواده، موفقیت و مهارت خانواده، سلامت، جمعیت و نشاط خانواده، بازی و اوقات فراغت خانواده، محیطزیست و نقش خانواده، سفره و تغذیه خانواده، رسانه خانواده، مد و لباس خانواده، فرهنگ و میراث ناملموس خانواده از جمله بخشهای رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه است.»
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