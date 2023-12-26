دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیات علمی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی را به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ کرد.
در متن این بخشنامه آمده است: «در اجرای دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی پیوست ماده «۵۳» آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امنای ذی ربط و پیرو بخشنامه شماره ۱۵/۱۰۸۶۵۴ مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ موارد ذیل الذکر برای آگاهی و بهرهبرداری به استحضار میرسد:
۱- سقف پایههای تشویقی اعطایی از هر محل در هر سال برای اعضای هیأت علمی دو پایه است؛ ۲ برابر بند ۱۰-۳۵ ماده ۱۰ دستورالعمل فوق الاشاره به عضوی که با رعایت ماده ۹۶ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در دو سال منتهی به سن بازنشستگی است.
در صورت احراز شرایط لازم بدون رعایت سقف سالانه پایههای تشویقی امکان اعطای تمامی پایههای بندهای مختلف دستور العمل صدر الاشاره وجود دارد؛ پایههای تشویقی که بر اساس دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خارج از چارچوب دستورالعمل پیوست ماده ۵۳ اعطا میشود در سقف دو پایه در سال است و مازاد بر سقف ۶۰ پایه تعریف شده در دستورالعمل صدر الاشاره نیست.»
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