سوئیس: دستیابی به صلح بدون روسیه غیرقابل تصور است

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از ریانوستی، وزارت خارجه سوئیس امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرمول صلح اوکراین تنها طرح صلحی نخواهد بود که در کنفرانسی در سوئیس مورد بحث قرار می گیرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه سوئیس در این خصوص آمده است: روسیه باید در روند صلح در اوکراین مشارکت داشته باشد. دستیابی به صلح بدون مسکو غیرقابل تصور است.

در این ارتباط، «پیر آلن الچینگر» (Pierre-Alain Elchinger) سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس بیانیه مذکور را صادر کرد.

این در حالیست که سرگئی لاوروف سرپرست وزارت خارجه روسیه پیشتر گفته بود که سوئیس دیگر مکان مناسبی برای برگزاری مذاکرات صلح نیست و هدف از کنفرانس آتی ژوئن، تدوین اولتیماتوم به مسکو است.

بیانیه «پیر آلن الچینگر» اضافه می کند: پس از بیش از ۲ سال جنگ، تلاش برای آغاز روند برقراری صلح در اوکراین ضروری است. سوئیس متقاعد شده است که روسیه باید در این روند مشارکت داشته باشد. روند صلح بدون روسیه غیرقابل تصور است. با سازماندهی اولین کنفرانس، سوئیس سهم خود را برای حمایت از گفتگوها با هدف دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین انجام می دهد.