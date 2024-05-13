به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، آسمان استان تهران طی روزهای آینده نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و همچنین پیرو هشدار سطح زرد و هشدار سطح نارنجی در سطح استان با نفوذ و فعالیت متناوب سامانه بارشی افزایش ابر به ویژه در نیمه شمالی در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید و در نقاط مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

همچنین طی این مدت به خصوص در نیمه جنوبی و بخش‌های غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی خیلی شدید پیش بینی می‌شود و در بعضی نقاط خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.