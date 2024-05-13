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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۵۹

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

هشدار نارنجی هواشناسی برای فردا؛ رگبار و باد تهران را فرا می‌گیرد

هشدار نارنجی هواشناسی برای فردا؛ رگبار و باد تهران را فرا می‌گیرد

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای تهران، اعلام کرد: با افزایش ابر در نیمه شمالی پایتخت در بعضی ساعات بارش باران، رگبار،رعد و برق وزش باد شدید و در برخی نقاط تگرگ پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، آسمان استان تهران طی روزهای آینده نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد و همچنین پیرو هشدار سطح زرد و هشدار سطح نارنجی در سطح استان با نفوذ و فعالیت متناوب سامانه بارشی افزایش ابر به ویژه در نیمه شمالی در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق وزش باد شدید و در نقاط مستعد بارش تگرگ مورد انتظار است.

همچنین طی این مدت به خصوص در نیمه جنوبی و بخش‌های غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی خیلی شدید پیش بینی می‌شود و در بعضی نقاط خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

کد مطلب 6105676
زهره آقاجانی

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