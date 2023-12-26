به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، غلامرضا نجفپور، مدیرعامل شرکت رایان فناور سینا گفت: GPS map یا همان موقعیت یاب، یک سامانه مبتنی بر نرمافزار و سختافزار است که در کشتیهای تجاری، صیادی و نظامی کاربرد دارد. عملکرد آن هم به این صورت است که یک سختافزار به همراه نرمافزار در کشتی نصب میشود که شبیه مانیتور ۱۰ اینچ است و مجموعهای از ابزار کار با نقشه همراه آن است.
وی، قابلیت بارگذاری نقشههای دریایی و ماهوارهای، اتصال به رادار و AIS را از ویژگیهای سامانه موقعیت یاب دریایی برشمرد و اظهار داشت: کاربری که از این سامانه استفاده میکند بر اساس اطلاعاتی که از سامانههایی مانند AIS رادار و GPS دریافت میکند، میتواند موقعیت خود را در دریا در هر لحظه رصد کند. همچنین می تواند توپولوژی دریا شامل عمق را در هر لحظه مشاهده کند و در کنار آن میتواند کشتیها و قایقهای دیگری را که در حال استفاده از این سامانه و سامانه های مشابه هستند در هر لحظه روی نقشه ببیند. در نهایت با این اطلاعات می تواند هدایت و ناوبری شناور را انجام دهد و زمانی که بخواهد از نقطهای به نقطه دیگر حرکت کند، می تواند مسیر خود را کنترل کند که دچار مشکلاتی مانند برخورد به سایر شناورها نشود.
نجف پور با تاکید بر اینکه این سامانه برای نخستین بار در کشور تولید شده است، عنوان کرد: در گذشته این محصول از چند شرکت خارجی تهیه میشد، اما پس از اعمال تحریم ها، نقشهها و نرمافزارها توسط شرکت های خارجی به روزرسانی نمیشد و بسیاری از سامانهها، قدیمی شدند.
وی در ادامه افزود: با اقدامی که در زمینه تولید این سامانه انجام دادیم، اگر بتوانیم وارد بازار شویم هم میتوانیم از خروج ارز جلوگیری کنیم و هم می توانیم نرمافزارها و نقشههای به روز را در اختیار شناورها قرار دهیم تا در دریا از آن استفاده کنند.
سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی تولید میشود
نجف پور با اشاره به اقدامات این مجموعه در خصوص شبیه سازها هم گفت: در حال حاضر مشغول کار روی پروژهای به نام سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی هستیم. وظیفه این سامانه آن است که با استفاده از بی سیم و سایر ادوات موجود در داخل کشتیها، در شرایط اضطراری به شناور کمک کند تا خود را از شرایط خطر پیش آمده نجات دهد یا موقعیت خود را به اطلاع دیگران برساند تا کمک های لازم را از طرف آن ها دریافت کند. هم اکنون در حال تولید این شبیه ساز هستیم و در این رابطه با یک ارگان قراردادی را منعقد کرده ایم.
مدیرعامل شرکت رایان فناور سینا یکی دیگر از محصولات این مجموعه را تبلت بومی اعلام و تصریح کرد: نسخه آزمایشی این سامانه تهیه شده و به دنبال این هستیم که حمایت لازم را از یک نهاد یا سازمان دریافت کنیم تا بتوانیم نسخه صنعتی آن را به تولید برسانیم. البته مشتریان این محصول عمدتا ارگانها هستند و بازار عمومی به آن معنا، در مورد این محصول وجود ندارد.
حمایت بلاعوض معاونت علمی ریاست جمهوری
نجف پور در خصوص حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری از این مجموعه اظهار داشت: در مورد تولید GPS map، تسهیلات بلاعوض از سوی معاونت علمی به مجموعه ما پرداخت شد؛ هزینه اجرای این پروژه حدود یک میلیارد تومان بود که ۴۰ درصد آن توسط معاونت علمی به صورت بلاعوض پرداخت شد که کمک بسیار خوبی بود و توانستیم به واسطه آن، پروژه را به اتمام برسانیم.
وی در پایان در رابطه با میزان اشتغال زایی این شرکت اظهار داشت: در این مجموعه شش نفر نیروی تمام وقت و شش نفر نیروی پاره وقت مشغول به کار هستند و بعضا تعدادی هم به صورت دورکاری - بیشتر در بحث نرمافزاری - با مجموعه ما همکاری دارند.
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