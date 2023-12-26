رونمایی از مجموعه ۴۰ جلدی «ره نامه» در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر نصرالله زاده، رئیس دانشگاه تبریز گفت: مجموعه ۴۰ جلدی «ره نامه»، دربرگیرنده فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری، به ویژه در خصوص جوانان است که به همت انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.

نصراله زاده، افزود: عشق و علاقه‌ای که امام راحل نسبت به جوانان داشتند، باعث می‌شد جوانان به محض اعلام حضور مردم در جبهه‌های جنگ، در مقابل دشمن بعثی حاضر شوند و حماسه‌های عظیمی می‌آفریدند، چون امام را ایینه تمام نمای فرهنگ خود می‌دانستند.

رئیس دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه آرامش و آسایش ما در کشور در سایه وحدت و یکپارچگی ملت است، گفت: همه باید دست به دست هم با شناخت صحنه و بصیرت، در زمین دشمن بازی نکنیم؛ این جوانانی که شهید شدند، همه برای این مهم جان عزیزشان را فدا کردند.

حجت الاسلام انوری، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان نیز گفت: با آغاز انقلاب اسلامی، یک حرف جدید و حکمت اسلامی در دنیا آغاز شد که مبتنی بر یک تفکر و اندیشه انقلاب اسلامی است و ریشه آن در شریعت ما بوده و گنجینه بسیار عظیمی است.

وی با بیان اینکه برای حفظ انقلاب باید با تفکر و اندیشه آن آشنا باشیم تا تبیین اندیشه و تحقق این تفکر اتفاق بیفتد؛ افزود: در جهانی که تاریکی بلوک شرق و غرب آن را فرا گرفته بود، تفکر انقلاب اسلامی آمد و مسیر توحیدی در بین مردم دنیا ایجاد کرد و این مسیر بعد از ۴۵ سال بعنوان یک شجره طیبه ادامه داشته و ادامه آن را در غزه مقتدر و با ایمان می‌بینید.

قابل ذکر است؛ «ره‌نامه» مجموعه‌ای است شامل چهل دفتر که مبانی، ارزش‌ها و اصول اسلام ناب محمّدی (ص) را با توجّه به نیازها، پرسش‌ها و چالش‌های دوران معاصر تبیین می‌کند و از خلال دیدگاه‌های اندیشمندانه و ژرف نگر مقام معظم رهبری، به ترسیم اندیشه و سلوک یک جوان مؤمن انقلابی می‌پردازد.

در حال حاضر عناوین: روشنفکری، فلسطین، بصیرت، نبوّت، امام خمینی (قدّس‌سّره)، رسانه و فضای مجازی، اسلام ناب و اسلام آمریکایی، دشمن‌شناسی، علم و فنّاوری، مهدویّت، حوزه و روحانیّت، کار و تلاش، هنر، سلامت و ورزش، ایمان، آزادی و استقلال، غرب شناسی، انقلاب اسلامی، جوان، همسرگزینی و همسرداری از این مجموعه، منتشر شده است.