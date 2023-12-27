ستون تعدادی از پل های شهر تهران با زلزله‌ ۶ و ۷ ریشتری می شکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در برنامه تهران ۲۰ اظهار کرد: سالانه در حدود ۵۰۰ هزار زمین لرزه در کل دنیا به وقوع پیوسته است که تنها ۱۰۰ هزار زمین لرزه بزرگ برای ایجاد خسارات قابل توجه در مراکز مسکونی کافی است.

وی در خصوص وحشتناک‌ترین زلزله‌های جهان تا به امروز، گفت: زلزله بزرگ ۱/۹ ریشتری اندونزی در مورخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ میلادی سومین زلزله قدرتمند تاریخ و دومین زلزله طولانی ثبت شده است.

آقامیری ادامه داد: زمین‌لرزه بم پرتلفات‌ترین زلزله قرن اخیر در کشور ما بوده است و تکرار فاجعه‌ای مشابه در مناطق پرجمعیت و لرزه‌خیز کشور ممکن است، بنابراین باید هر لحظه برای اتفاقی مشابه زمین‌لرزه‌ای که شهر بم ۲۰ سال پیش تجربه کرد، آماده باشیم.

ضرورت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم نوسازی بافت‌های فرسوده برای مقابله با زلزله تهران تاکید کرد و گفت: متأسفانه ۴ هزار و ۳۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده تهران خطری بیخ گوش ما است و نباید از این موضوع غفلت کنیم.

وی افزود: ما در تهران حدود ۴۲۳۰ هکتار بافت فرسوده داریم که از این تعداد بافت فرسوده ۲۷۸ هزار پلاک فرسوده شناسایی شده بود که ۱۲۰ هزار پلاک فرسوده بازسازی شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما حدود ۲ میلیون و هفتصد هزار سقف ناپایدار با حدود ۱۰ میلیون جمعیت داریم و متأسفانه میانگین جمعیتی که در این بافت فرسوده در هر هکتار زندگی می‌کنند ۳۹۱ نفر است.

وی ادامه داد: در این بافت فرسوده تراکم جمعیت بسیاری را داریم که باید حدود یک چهارم شهر تهران را بهسازی و نوسازی کنیم.

آقامیری گفت: باور تمامی کارشناسان ما این است که اگر زلزله‌ای در تهران رخ دهد فاجعه‌ای رخ خواهد داد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در بخش پژوهشگاه زلزله تهران پژوهش‌های خیلی خوبی انجام شده است که این کافی نیست و باید کارهای قوی‌تری در این زمینه انجام شود.

وی افزود: در تهران بخشی باید مقاوم‌سازی و بخشی هم باید کاملاً تخریب و نوسازی انجام شود مشوق‌های بسیاری هم از طرف شهرداری گذاشته شده است به عنوان مثال عوارض در بافت فرسوده به صفر رسیده است.

آقامیری تصریح کرد: از سال گذشته در شورای اسلامی شهر تهران کارگروهی را تحت عنوان افزایش تاب‌آوری شهر تهران در برابر زلزله تشکیل دادیم و حدود ۴۷ نفر از اساتید و کارشناسان متخصص در بحث زلزله را از دانشگاه‌های تهران دعوت و در حدود ۴ جلسه در شورای اسلامی شهر تهران جلسات مفصلی را برگزار کردیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ادامه دارد: اولین سوالی که ما از این اساتید پرسیدیم این بود که آیا در تهران امکان زلزله بالای ۷ ریشتر وجود دارد یا خیر که بلااستثنا تمامی این عزیزان معتقد بودند زلزله بالای هفت ریشتر قطعاً در تهران رخ خواهد داد.

وی افزود: ساختن ساختمان بر روی گسل و فرونشست‌ها اصولاً اینگونه نیست که منع کلی داشته باشند بدین معناست که ساخت آنها با اصول مربوط به خودشان باید انجام شود.

آقامیری تصریح کرد: در شهر تهران هم اکنون ۷۵۳ پل داریم ۵۵ درصد آن بتنی و ۴۵ درصد آن فلزی است که تعدادی از این پل‌ها نیاز به مقاوم‌سازی دارند چرا که در زلزله‌های بالای ۶ و ۷ ریشتر ستون این پل‌ها خواهد شکست و بزرگراه‌ها را مختل خواهد کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ادامه دارد: در هنگام زلزله برای تونل‌های مترو اتفاقی نخواهد افتاد اما در آن قسمت‌هایی که گسل قرار گرفته است شاید بر اثر رانش و حرکت‌هایی که گسل ایجاد می‌کند زاویه انحرافی به وجود بیاید که در حد چند ثانیه است و خطر جانی برای مردم نخواهد داشت.

وی افزود: تونل‌ها و ایستگاه‌های مترو ما هم اکنون از مکان‌های امن شهر تهران هستند که در صورت بروز زلزله احتمالی می‌توانند پناهگاه امنی برای مردم باشند.

وضعیت مقاومت تأسیسات آب تهران در مقابل زلزله

آقامیری در مورد آسیب پذیر بودن شبکه آب و فاضلاب تهران در زلزله احتمالی گفت: در تمامی کشورهای دنیا که زلزله‌های بالای ۶ و ۷ ریشتر رخ می‌دهد شبکه‌های آب و فاضلاب و مخازن آب شرب قطعاً به مشکل بر خواهند خورد و در تهران هم همین اتفاق خواهد افتاد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در مورد امن بودن مکان ساخت ورزشگاه جدید تهران گفت: استان تهران ۶۵ گسل و تعدادی فرونشست دارد بنابراین در این مناطق امکان ساخت هست اما طراحی سازه باید طبق اصول و مقررات همان منطقه باشد.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز اظهار کرد: حدود ۱۶ هزار ساختمان مهم در شهر تهران وجود دارد که حدود ۹ دستگاه‌ها را توانسته‌ایم با همدیگر همراه کنیم و تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ ساختمان بازدید شده است. گفتنی است که تاکنون نتایج ارزیابی یک هزار و ۱۴ ساختمان استخراج شده است که به تفکیک به مناطق ۲۲ گانه اعلام می‌کنیم.

وی افزود: متأسفانه وضعیت شهر تهران مطلوب نیست و تعداد بسیار زیادی از ساختمان‌ها با مقاومت‌سازی درست نمی‌شود و باید ممانعت از بهره‌برداری انجام شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: در حال حاضر، در حال شناسایی متروپل‌های شهر تهران هستیم که این اقدام قبل از وقوع زلزله باعث می‌شود تا فرایند ایمن‌سازی با جدیت دنبال شود. البته قوه قضائیه نیز در این مسیر کنار ماست.

نصیری مدیرعامل هلال احمر استان تهران از برگزاری تمرین عملیات اسکان اضطراری شهر تهران با همت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مشارکت جمعیت هلال احمر استان تهران در کنار سایر دستگاه‌های مدیریت بحران در بوستان ولایت خبر داد.

وی تصریح کرد: اسکان و تغذیه اضطراری یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایی است که پس از وقوع زلزله، با آن مواجه هستیم و جهت تسهیل در این امر ضروری است با ارائه تمرین‌ها و آموزش‌های لازم به دستگاه‌های دخیل و هموطنان، روند تأمین، توزیع و همچنین آسایش زلزله‌زدگان احتمالی را تسهیل نمائیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: حدوداً برای بیش از ۳ هزار نفر کار کارشناسی طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران صورت گرفته است. همچنین طی یک سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار نفر آموزش دیده‌اند.

نصیری با تاکید بر اینکه مردم به شایعات در مورد زلزله توجه نکنند، گفت: در صورت به روز حادثه‌ای یک شبکه راه اضطراری ایجاد شده است که باید به روزرسانی شود.

وی افزود: همچنین لیست تجهیزات پایگاه‌های مدیریت بحران را تغییر داده‌ایم و تجهیزات ویژه معلولان به لیست اضافه شده است.

لزوم نگاه نسبی نگری برای بهبود مستمر

جهانی، معاون فنی مدیریت بحران کشور نیز بیان کرد: باید نگاه نسبی‌نگری برای بهبود مستمر قبل از وقوع زلزله داشته باشیم. در حال حاضر، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین جمعیت هلال‌احمر، شهرداری تهران و شورای شهر پایتخت منعقد شد که هم‌اکنون در ریل پیشرفت آن قرار گرفته‌ایم.

وی افزود: در حین وقوع زلزله بزرگ نباید بزرگنمایی و به ایجاد اضطراب بپردازید و همه مردم این الزامات را باید رعایت کنند.