رسیدگی مستقیم رییس کل دادگستری به درخواست های حقوقی و قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت حقوقی شهروندی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، سی و چهارمین جلسه ملاقات مردمی با رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد، در این جلسه بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان حضور داشتند، این جلسه پیرو جلسات قبل و در راستای تاکید ریاست قوه قضایی ه درجهت ارتباط بی واسطه مردم با دستگاه قضا برگزار شد و به رغم طولانی شدن آن تا ساعتی پس از وقت اداری نیز ادامه داشت.

در این جلسه ۱۵ نفر از معاونین و مسؤولین قضایی در کنار رئیس کل دادگستری استان تهران حاضر و به پاسخگویی مشغول بودند

شهروندان می‌توانند برای ثبت درخواست ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران از طریق درگاه سامانه ارتباطات مردمی دستگاه قضایی به نشانی www.same.eadl.ir مراجعه کنند.