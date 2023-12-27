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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۵۷

رسیدگی مستقیم رییس کل دادگستری به درخواست های حقوقی و قضایی

رسیدگی مستقیم رییس کل دادگستری به درخواست های حقوقی و قضایی

رییس کل دادگستری تهران و معاونین قضایی به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۳۰۰ نفر از مراجعان پاسخگویی و رسیدگی مستقیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت حقوقی شهروندی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، سی و چهارمین جلسه ملاقات مردمی با رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد، در این جلسه بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان حضور داشتند، این جلسه پیرو جلسات قبل و در راستای تاکید ریاست قوه قضایی ه درجهت ارتباط بی واسطه مردم با دستگاه قضا برگزار شد و به رغم طولانی شدن آن تا ساعتی پس از وقت اداری نیز ادامه داشت.

در این جلسه ۱۵ نفر از معاونین و مسؤولین قضایی در کنار رئیس کل دادگستری استان تهران حاضر و به پاسخگویی مشغول بودند

شهروندان می‌توانند برای ثبت درخواست ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران از طریق درگاه سامانه ارتباطات مردمی دستگاه قضایی به نشانی www.same.eadl.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5978459

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    نظرات

    • روح الله مرادقلی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام عرض ادب خسته نباشی جناب اقای رئیس دادگستری از شما خواهشمندم که همین روشی که مهریه را مالیاتی کردین ادامه داشته باشد از شما تشکر میکنم واقعا این کار انجام بشه سخت گیری بشه زندگی هیچ کسی خراب نمیشه جوان ها بخدا اونجوری دفع قبل بیچاره شده بودند ولی حالا هم از شما خواهشمندم تشکر میبوسم دست
    • سیده فاطمه موسوی ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
      3 1
      پاسخ
      مشکل تناقض رآی دادگاه دارم ملاقات حضوری میخام

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