چهار تکواندوکار طلای خود را تکرار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو «جام خلیج فارس» یادواره شهید شاخص ورزش کشور حسن جنگجو به روش گرندپری به صورت تیمی و انفرادی با برگزاری مسابقات اوزان فرد امروز پنجشنبه هفتم دی آغاز شد. در روز نخست تکواندوکاران چهار وزن ۵۴-، ۶۳-، ۷۴- و ۸۷- کیلوگرم رقابت‌های خود را برگزار کردند که در پایان چهار تکواندوکار برتر هر وزن همانند دور نخست توانستند عنوان اولی خود را با وجود رقابت تنگاتنگ با بازیکنان شاخص تکرار کنند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم، امیررضا مددی از تیم نفت مناطق مرکزی زاگرس جنوبی در مبارزه نهایی برابر آرین آرش تکواندوکار تیم پاس که با ارائه مبارزات خوب خود را تا فینال رسانده بود، در یک مبارزه نزدیک و تماشایی ۲ بر یک به برتری دست یافت و طلا گرفت.

امیرعباس رهنما از شهرداری ورامین و امیرمحمد امیرمحمدی از زاگرس جنوبی در دیدار نهایی وزن ۶۳- کیلوگرم یک مبارزه تماشایی و جذاب را به نمایش گذاشتند که رهنما با وجود اختلاف ۷ امتیازی در راند دوم، در ثانیه‌های پایانی با تکنیک‌های پی در پی و یک ضربه چرخشی (فیلیپینی) نتیجه را به سود خود تغییر داد و طلای هفته نخست را تکرار کرد.

امیر سینا بختیاری در مبارزه پایانی وزن ۷۴- کیلوگرم باید با سروش احمدی از تیم پالایش نفت آبادان مبارزه می‌کرد که احمدی به دلیل آسیب دیدگی این دیدار را از دست داد تا بختیاری همانند هفته نخست طلا بگیرد.

در وزن ۸۷- کیلوگرم مهدی عابدینی از پاس همانند دور نخست به دیدار نهایی راه یافت. حریف او در این دیدار ابوالفضل عباسی تکواندوکار تکنیکی شهرداری ورامین بود. این دیدار پربرخورد، البته زیبا و دیدنی که با اجرای تکنیک‌های متنوع از سوی دو تکواندوکار همراه بود، در نهایت و در دو راند به سود عابدینی تمام شد تا تکواندوکار تیم پاس دومین عنوان اولی خود در رقابت‌های لیگ برتر را جشن بگیرد.

اما در جدول رده بندی و تا پایان روز اول از هفته دوم مسابقات، شهرداری ورامین با کسب ۲۳۹ امتیاز همچنان در صدر جدول ایستاده است. پالایش نفت آبادان با ۱۸۸ امتیاز در تعقیب شاگردان خانلرخانی در رتبه دوم است و نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی نیز ۱۴۳ امتیاز کسب کرد و در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم‌های پاس، دمنده، مس کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی رتبه‌های چهارم تا هفتم را به خود اختصاص دادند.

همچنین منصور ناطقی از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین داور و امیرعباس رهنما از شهرداری ورامین عنوان فنی تکواندوکار روز نخست را کسب کردند.