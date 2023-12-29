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۸ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

سرنگونی پهپاد صهیونیست‌ها در غزه/حملات موشکی به شهرک‌های اشغالی

سرنگونی پهپاد صهیونیست‌ها در غزه/حملات موشکی به شهرک‌های اشغالی

گردان‌های قسام اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی را در بیت حانون سرنگون کرده و گردان های قدس هم از موشک‌باران شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد یک پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی از نوع «اسکای لارک- ۲» را در بیت حانون در شمال نوار غزه سرنگون کرده است.

گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد که رزمندگانش گروهی از کماندوهای صهیونیست را در داخل ساختمانی در شمال اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه با راکت‌های ضد استحکامات هدف قرار داده و از فاصله صفر با آنها درگیر شدند که در پی آن شماری از نظامیان اشغالگر به هلاکت رسیده یا زخمی شدند.

یک دستگاه بولدوزر D9 ارتش رژیم صهیونیستی نیز در شمال اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه هدف راکت یاسین ۱۰۵ گردان‌های قسام قرار گرفت و منهدم شد.

گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد شهرک‌های صهیونیست نشین حولیت، صوفا و نیر اسحاق در مجاورت نوار غزه را هدف حملات سنگین موشکی و راکتی قرار داده است.

گردان‌های قدس همچنین از حملات گسترده خمپاره‌ای به مراکز تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه عبسان در شرق خان‌یونس خبر داد.

کد مطلب 5979624

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