سردار سلیمانی در حفظ اسلام و شیعه جان خود را در طبق اخلاص گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با تسلیت سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت یاد و خاطره ایشان اظهار کرد: در آستانه سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام سردار سلیمانی هستیم ایشان در مجاهدتی بسیار استثنایی و ستودنی که منجر به شهادت وی شد چهار خدمت بزرگ انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: اول خدمت به بشریت است چون در برابر خطرناکترین گروه انحرافی یعنی داعش ایستاد و مجال رشد نداد و آنها را ریشه کن کرد این گروه ارهابی به طور وحشتناک انسانها را میکشت و ارزانترین متاع در نگاه آنها خون انسان و حرمت انسان بود و اگر در منطقه حاکمیت پیدا میکردند غیر خودشان را کلاً از دم تیغ میگذراندند. آنها در تکفیر مسلمانها آرزویی نگذاشتند.
آیت الله عاملی گفت: اینجا همه باید از آمریکا و اروپا سوال کنند شما که ادعای مبارزه با تروریسم و دفاع از دموکراسی و حقوق بشر دارید چرا شخصیت عظیمی را که پهلوان مبارزه با تروریسم بود ترور کردید؟ از این اقدام آنها کاملاً معلوم میشود که داعش را خود آنها درست کرده بودند.
وی اضافه کرد: در مناظره انتخاباتی خانم کلینتون و ترامپ این مطلب کاملاً آشکار شد داعش شاهکار امنیتی و مدیریتی آمریکا در منطقه بود طبق اظهارات مسئولین آمریکایی هزار و صد گروه تروریستی از ۸۰ کشور علیه ما بسیج و به سوریه وارد شدند با غلبه سردار بر داعش تمام زحمات و سرمایهگذاری های آنها بر باد شد و آنها از سردار انتقام گرفتند.
سردار سلیمانی با مجاهدت خود به ملتهای مسلمان خدمت ماندگار کرد
امام جمعه اردبیل بیان کرد: دوم خدمت به اسلام بود چون داعش به نام اسلام جنایت میکرد و اسم خود را گذاشته بود الدوله الاسلامیه فی العراق و الشام و تهدید کرده بود هرکس اسم ما را مخفف کند و به ما داعش بگوید او را میکشیم.
عاملی افزود: سردار بزرگ ما این لکه ننگ را از دامن اسلام برطرف کرد و نگذاشت چهره نورانی اسلام با این وحشیهای دست ساز سیا و سرویسهای جاسوسی غرب مخدوش شود خدمت سوم خدمت به مذهب بود چون داعش فقط با شیعه کار داشت.
امام جمعه اردبیل اضافه کرد: چهارم خدمت به ایران بود اگر سوریه و عراق سقوط میکرد داعشی های این دو کشور به هم وصل میشدند و حکومت این دو کشور را به دست میگرفتند قطعاً و قطعاً به طرف ایران حرکت میکردند و با حمله زمینی آنها به ایران، اروپا و آمریکا نیز از هوا قطعاً وارد میدان میشدند.
داعش اگر پا میگرفت بزرگترین خطر برای امت اسلام بود
عاملی گفت: این برنامه کاملاً حساب شده طراحی شده بود در آن صورت فاجعه عظیمی در ایران رخ میداد آنها تا ۴۵ کیلومتری ایران یعنی تا جلولاء آمده بودند به همین جهت ملتهای منطقه و همه ما مدیون حاج قاسم هستیم.
وی اظهار کرد: همه باید به این نکته توجه کنند که حضور ایران در سوریه در آن زمان دفاع از امنیت ایران بود این قانون کلی است که هر قومی که در داخل خانه خود به پای جنگ کشیده شود حتماً ذلیل خواهد شد.
جنگ غزه از حقایق مهمی پرده برداشت
امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه جنگ غزه از حقایق بسیار مهمی پرده برداری کرد، گفت: در جنگ سوریه هزار و صد گروه تروریستی از ۸۰ کشور توسط آمریکا، انگلستان و اسرائیل درست شده بود و علیه بشار اسد میجنگیدند.
عاملی اظهار کرد: دهها مفتی نیز در کنار آنها نقش افتاء را داشتند گروههایی بسیار تند رو مثل حزب التحریر، جبهه النصره، داعش، القاعده جماعات تکفیری و… با تمام توان برای سقوط دولت سوریه تلاش میکردند حالا در سختترین زمان مسلمانها و حادترین شرایط منطقه و اوج شرارت آمریکا از آنها که شعار ضد آمریکا هم میدادند هیچ خبری نیست عجیب است که آن زمان داعش رسماً اعلام کرد که ما با اسرائیل و با یهود کار نداریم حضرت مهدی (عج) تکلیف آنها را روشن خواهد کرد.
وی خاطرننشان کرد: در آن زمان مغز یک پهباد آمریکایی با روشی بسیار ابداعی به دست نیروهای مقاومت افتاد این فیلم نشان میدهد که آمریکاییها به وضوح میبینند که داعش در میدان شهر به راحتی سر انسانهای بیگناه را میبرد اما آمریکاییها هیچ اقدامی نمیکنند و عجیبتر اینکه هر کس از آنها مجروح میشد به اسرائیل منتقل میشد.
خطیب جمعه اردبیل گفت: آن زمان مشایخ وهابیت همه مسلمانها را برای کشتن سوریها، عراقیها، یمنیها ایرانیها به شدت تشویق میکردند و هرکس ضد صهیونیست بود فتوی میدادند که خون او هدر است البته به نام شرک و حالا که زمان سخت و سنگین امت است از آن مفتیها خبری نیست و بلکه اعلام کردند که تظاهرات به نفع غزه نه از دین است و نه از سنت.
۹ دی ملت با بصیرت خود دشمنان را ناامید کرد
عاملی در بخشی دیگری از خطبهها به مناسبت روز بصیرت و میثاق با ولایت اظهار کرد: دشمن همیشه به انتخابات به عنوان یک ظرفیت برای به هم ریختن انسجام داخلی نگاه میکند.
وی ادامه داد: اگر انتخابات مطابق میل آنها نشد فوراً با شعارها و حرفهای جذاب مثل “رای من کو” یک عده را به صحنه میآورند و تلاش میکنند تا امری را که با قانون بدست آمده با خشونت تغییر دهند.
امام جمعه اردبیل گفت: در انتخابات سال ۸۸ حدود ۴۰ میلیون نفر پای صندوق آمدند یعنی ۸۵ درصد شرکت کردند این حجم از شرکت واقعاً در دنیا کم نظیر است با این حضور ملت دشمن هم متحیر شد و هم به طور کامل مأیوس گشت ولی خروج از راهکارهای قانونی در بیان اعتراض، دشمن را به شدت امیدوار کرد به حدی که در بعضی از روزها توانست مدیریت صحنه را به دست بگیرد.
عاملی افزود: جای بسیار تحسین است که ملت فهیم ما از هر دو جناح فوراً متوجه حضور دشمن شدند و لذا هر دو طرف انتخابات به صحنه آمدند حضور ۴ میلیون جمعیت بدون دعوت و تبلیغ نشان از اوج بصیرت ملت ماست به همین جهت ۹ دی متعلق به سلیقه خاصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ۹ دی روز ملت ایران است ۹ دی روز وحدت و هماهنگی تمام سلایق سیاسی بود ۹ دی نشان داد که ملت ما هم دشمن شناس هستند و هم وقت شناس در کشورهای دیگر در حادثه مشابه نیروهای امنیتی بحران را جمع میکنند ولی در کشور ما خود مردم یعنی صاحب اصلی کشور این کار را انجام دادند.
دشمن در جنگ روانی بصیرت امتها را نشانه گرفته است
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: فرق انقلاب ما با انقلابهای دیگر در این است که انقلاب ما یک هنر بزرگ دارد و آن هنر عبور از بحرانهای بزرگ و سنگین است بحرانهایی که هر حکومت و انقلابی را به زانو در میآورد روز ۹ دی را باید یک رفراندوم عظیم ملی در دفاع از قانون و نظام و رهبری دانست.
عاملی گفت: ما همیشه باید یاد بگیریم که در زندگی ما قانون فصل الخطاب باشد در تمام انتخابات باید قانون فصل الخطاب باشد اگر ذرهای از قانون فاصله بگیریم هر انتخاباتی تبدیل به فاجعه میشود.
وی اضافه کرد: دموکراسی و قانون ملازم هم هستند دموکراسی و قانون مداری از هم جدا نمیشوند اگر از هم جدا شوند ما از دیکتاتوری سر در خواهیم آورد اگر ما میخواهیم خدای نکرده در برابر امر قانونی بایستیم باید با روش قانونی آن را پیگیری کنیم.
امام جمعه اردبیل اظهار کرد: اگر به ۹ دی احترام داریم باید به قانون احترام داشته باشیم و آن را مقدس بدانیم قناعت به قانون در پیگیری مطالبات باید به عنوان یک فضیلت بزرگ و مدنیت فاخر حساب شود.
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