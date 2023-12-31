دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و باد صبا تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با مجموعه باد صبا به منظور ارتقای فرهنگ عمومی و زمینهسازی بهرهمندی بیشتر مردم از مناسبتهای تقویمی امضا شد.
در این نشست، رضا یعقوبی مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: تفاهمنامه همکاری جهت توسعه مناسبتها و تقویمهای مصوب شورای فرهنگ عمومی در سکوی باد صبا و ترویج مفهومی مناسبتهای تقویمی به امضای طرفین رسید.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه بر لزوم تقویت همکاری بین بخش عمومی و خصوصی با هدف بهبود مصرف فرهنگی مردم تأکید دارد.
مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: با امضای این تفاهمنامه، نرمافزار باد صبا به عنوان فراگیرترین نرمافزار موجود در این عرصه رسماً معرف مناسبتهای مختلف تقویمی به جامعه ایرانی میشود و نقش کلیدی را در جهت ارتقای نشاط اجتماعی و پویایی فرهنگی جامعه ایفا میکند.
وی افزود: برقراری ارتباط فرهنگی بین مناسبتهای تقویمی و زندگی روزمره آحاد جامعه از دریچه سبک زندگی پلتفرمی میسر است.
