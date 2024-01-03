آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار سال از عملیات تروریستی آمریکا جهت به شهادت رساندن سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و شماری از همرزمانشان میگذرد و ایران همچنان بهصورت جدی در مسیر انجام اقدامهای قضایی و حقوقی برای این پرونده گام برمیدارد.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته، پرونده ترور سردار سلیمانی را در دادگاههای داخلی پیگیری کرده و برای به جریان انداختن پرونده در سطح بینالمللی تلاش میکند.
در این رابطه کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در گفتوگو با خبرگزاری میزان آخرین وضعیت پرونده ترور سردار شهید سلیمانی را تشریح کرد.
غریبآبادی با اشاره به تداوم روند پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی، گفت: بعد از اینکه کیفرخواست از سوی دادستانی تهران برای دادگاه در اردیبهشت ماه ارسال شد، شعبه ویژه مرکب از سه قاضی تعیین و اقدامهای قضایی آغاز شد تا فرآیند قضایی طی شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ما به متهمان آمریکایی اعلام کردیم که میتوانند در دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کنند یا برای خود وکیل تعیین کنند، اظهار کرد: اگر متهمان وکیل معرفی نکنند، دادگاه برای آنها وکیل تعیین میکند.
وی بیان کرد: برداشت ما این است که طی این هفته یا هفته آینده آخرین مرحله از فرآیندهای شکلی قضایی طی میشود؛ پس از آن دادگاه در پی تعیین وکلا با ابلاغهای لازم به وکلا و متهمان تعیین وقت خواهد کرد.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که نخستین جلسه دادگاه ظرف دو تا سه ماه آتی برگزار شود، زیرا روند دادگاه اکنون در حال طی فرآیند اصول دادرسی و مفاد مرتبط با قانون آئین دادرسی کیفری است.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تداوم تماسها با عراق درباره پرونده ترور سردار سلیمانی، اظهار کرد: ما با عراق در تماس و مذاکره مداوم هستیم و از آنها خواستیم هرچه سریعتر تحقیقات را پایان داده و کیفرخواست خود را برای رسیدگی به دادگاه ارائه کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: هیات عراقی در سفر چندی پیش خود به ایران اطمینان دادند که تحقیقاتشان بهزودی پایان مییابد و آنها هم کیفرخواست خود را به دادگاه تقدیم میکنند؛ یعنی در ۲ کشور این رسیدگی را خواهیم داشت.
نظر شما