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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

اعتصاب سراسری در کرانه باختری در واکنش به شهادت «العاروری»

اعتصاب سراسری در کرانه باختری در واکنش به شهادت «العاروری»

کرانه باختری امروز چهارشنبه شاهد اعتصاب سراسری در واکنش به شهادت نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به دست رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که فلسطین امروز چهارشنبه شاهد اعتصاب سراسری در واکنش به شهادت صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به دست رژیم صهیونیستی در جریان هدف قرار دادن ساختمان محل استقرار وی در بیروت است.

شب گذشته و بعد از شهادت العاروری، گروه‌های ملی و اسلامی در فلسطین فراخوان اعتصاب سراسری را صادر کردند.

علاوه بر شب گذشته، طی صبح امروز نیز تظاهرات مختلفی در شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری در واکنش به ترور العاروری به دست رژیم صهیونیستی برگزار شد.

گروه‌های فلسطینی شب گذشته خواهان اتخاذ موضع فوری و قاطع از سوی کشورهای عربی در برابر شهادت العاروری شدند.

کمیته پیگیری امور گروه‌های ملی و اسلامی که دربرگیرنده گروه‌های مختلف فلسطین است بعد از تایید خبر شهادت العاروری توسط جنبش حماس با صدور بیانیه ای تاکید کرد که راه مقاومت ادامه دارد.

این کمیته عزای عمومی و اعتصاب سراسری در سراسر میادین و جبهه‌های فلسطین اعلام کرد.

اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته با صدور بیانیه ای در واکنش به ترور فرمانده شهید «صالح العاروری» و «سمیر فندی» و «عزام الأقرع» دو تن دیگر از فرماندهان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تاکید کرد: اقدام رژیم اشغالگر صهیونیستی در ترور فرمانده شهید العاروری و همراهانش یک عمل کاملاً تروریستی است که نقض تمامیت ارضی لبنان به شمار رفته و به معنی گسترش دایره تجاوزهای رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 5984018

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