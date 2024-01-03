به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ال المیادین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیشب در واکنش به ترور فرمانده شهید «صالح العاروری» و «سمیر فندی» و «عزام الأقرع» دو تن دیگر از فرماندهان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به همراه تعداد دیگری از شهدا بیانیه را منتشر کرد.

وی در این بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که اقدام تروریستی رژیم اشغالگر صهیونیستی در ترور فرمانده شهید العاروری و همراهانش یک عمل کاملاً تروریستی است که نقض تمامیت لبنان به شمار رفته و به معنی گسترش دایره تجاوزهای رژیم صهیونیستی است.

هنیه تصریح کرد که اشغالگران نازیسم صهیونیست باید مسؤولیت این تجاوز وحشیانه را بپذیرند.

این مقام ارشد حماس تاکید کرد که شهید العاروری در تمام عرصه‌ها و میادین برای فلسطین و قدس و مسجد الاقصی حاضر بود.

وی ابراز داشت که جنبش حماس رهبران و مؤسسان خود را در درجه شهادت می‌بیند، اما هرگز شکست نخواهد خورد، بلکه این ترورها قدرت و صلابت و اراده آنها را افزایش خواهد داد.

هنیه با تأکید بر اینکه «اشغالگران با این ترورها نمی‌توانند اراده پایداری و مقاومت در میان ملت و مقاومت ما را بشکنند» ابراز داشت که در این حمله ۴ تن دیگر از کادر حماس به نام‌های محمود زکی شاهین ومحمد بشاشة ومحمد الریس وأحمد حمود به شهدات رسیده اند.

جنبش حماس در بیانیه‌ای دیگر ترور فرمانده مجاهد صالح العاروری و برادرانش از جنبش حماس را یک عمل کاملاً تروریستی دانسته و آن را نقض حاکمیت و تمامیت لبنان و گسترش دایره تجاوزهای این رژیم ضد ملت و امت اسلامی توصیف کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه با حمله پهپادی و شلیک ۳ موشک به ساختمان دفتر سیاسی جنبش حماس در حومه جنوبی بیروت، صالح العاروری نایب‌رئیس دفتر سیاسی این جنبش را به همراه ۲ تن از فرماندهان گردان‌های قسام به شهادت رساند. در این جنایت ۳ نفر دیگر نیز به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند.

گروه‌های مختلف فلسطینی و منطقه‌ای به همراه تعدادی از کشورهای منطقه از جمله لبنان و ایران جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در ناحیه جنوبی بیروت را محکوم کرده و ابراز داشتند که این ترور در نتیجه شکست سیاسی و نظامی اشغالگران رقم خورده است.