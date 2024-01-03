تل آویو آمریکا را در جریان ترور «العاروری» قرار نداده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسراییل، پایگاه خبری عبری زبان والا به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده است، گزارش داد که تل آویو حمله خود به بیروت را که منجر به ترور «صالح العاروری»، معاون رهبر حماس و چند تن دیگر از اعضای ارشد حماس شد، به آمریکا اطلاع نداده بود و این عملیات را با بی اطلاعی آمریکا و در سکوت کامل انجام داده است.

همچنین یک مقام صهیونیستی در گفت‌وگو با این سایت خبری تأیید می‌کند که تل آویو تا قبل از انجام این حمله در بیروت به آمریکا خبری نداده بود و هنگام انجام این حمله در بیروت دولت بایدن را در جریان عملیات خود علیه یکی از رهبران حماس قرار داده است.

شامگاه گذشته حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تایید ترور «صالح العاروری» اعلام کرد که جنایت ترور شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند و مقاومت در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و به این جنایت پاسخ خواهد داد.

حزب الله افزود ترور شهید العاروری و دیگر همراهانش در قلب ضاحیه جنوبی بیروت تجاوزی خطرناک علیه لبنان است و موجب تحولی خطرناک در جنگ بین محور مقاومت و دشمن صهیونیستی خواهد شد. انتشار این بیانیه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه ارتش رژیم صهیونیستی با حمله پهپادی و شلیک ۳ موشک به ساختمان دفتر سیاسی جنبش حماس در حومه جنوبی بیروت، صالح العاروری نایب‌رییس دفتر سیاسی این جنبش را به همراه ۲ تن از فرماندهان گردان‌های قسام به شهادت رساند. در این جنایت ۳ نفر دیگر نیز به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند.

همزمان، جنبش مقاومت حماس نیز از توقف هرگونه مذاکره در مورد آتش‌بس یا مبادله اسرا با تل آویو خبر داد. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع اعلام کرد که جنبش حماس طرف‌های واسطه را در جریان تعلیق هرگونه مذاکره در مورد آتش‌بس یا مبادله اسرا قرار داده است.

از طرف دیگر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این ارتباط به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که نیروهای نظامی اسراییل مسئول حمله به «صالح العاروی» بوده‌اند.