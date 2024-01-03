به گزارش خبرنگار مهر، «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز چهارشنبه (۱۳ دی ۱۴۰۲) در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، در خصوص تعویق پروازهای حج عمره، گفت: رئیس سازمان حج و زیارت شب گذشته به بنده این موضوع را خبر داد و امروز هم وزیر راه و شهرسازی در سفر ترکیه بود و امکان مذاکره نداشتیم؛ پیگیر موضوع تا حل آن خواهیم بود.

وی افزود: مسأله یک اختلاف فنی بین دو سازمان و شرکت هواپیمایی است که باید حل شود و علی‌القاعده نباید موضوعی جدی باشد.

اسماعیلی درباره نظارت بر فیلم و سریال‌های نمایش خانگی، اذعان کرد: این موضوع به زودی با سامانه بسیاری خوبی تحت نظارت سازمان سینمایی در خواهد آمد.

وزیر ارشاد ادامه داد: بخش سریال‌ها هم فعلاً با توافقی که داشتیم در حال انجام شدن است تا توافق نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق بیفتد.

وی افزود: ما نگاه فرصت محور داریم و از حوزه نمایش خانگی در همه این دوره حمایت کردیم اما انتقاداتمان محتوایی است که بخشی در فیلم‌های سینمایی است که با این ساز و کار جدید باید مرتفع کنیم و بخشی هم در سریال‌هاست که امیدواریم با نظارتی که صورت می‌گیرد این مشکلات حل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما از حوزه نمایش خانگی حمایت کردیم اما منتقد نمایشی هستیم که امروز از چهره خانواده و روابط خانوادگی و خشونت و سیاه‌نمایی در برخی سریال‌های نمایش خانگی می‌بینیم. در حوزه نظارت انتقاداتی داریم و ایراد ما محتوایی است.