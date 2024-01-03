مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی کتاب «سلام» برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله رفیعی رییس مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه در نشست خبری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی کتاب سلام به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی بیشتر از اینکه به دنبال کارهای نو و جدید باشد هدف خود را در احیای کارهای تمام نشده قرار داد. یکی از این کارها احیای جشنواره کتاب سلام بود که بعد از ۱۳ سال تعطیلی امسال شاهد برگزاری آن هستیم.

وی افزود: مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی کتاب سلام پنج‌شنبه ۱۴ دی‌ماه در قم برگزار خواهد شد و در نظر داریم دبیرخانه دائمی کتاب سلام را راه‌اندازی کنیم.

رفیعی جریان سازی و کمک به تقویت ادبیات دینی حوزه کودک و نوجوان را هدف راه اندازی این دبیرخانه بیان و عنوان کرد: ادبیات دینی کودک و نوجوان حوزه بزرگی دارد که متناسب با اهداف عالیه انسان‌هاست که انبیا برای آن زحمت کشیدند.

در ادامه علی باباجانی دبیر جشنواره بین المللی کتاب سلام به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: سال ۶۸ مجله‌ای از سوی معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به نام سلام بچه‌ها منتشر و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در سال ۷۲ مجله پوپک منتشر و در نهایت تصمیم گرفته شد جشنواره کتاب سلام برگزار شود.

وی افزود: این جشنواره ۱۳ سال طول کشید و تا سال ۸۸ برگزار شد. از سال ۸۹ به بعد به دلیل برخی مشکلات جشنواره کتاب سلام تعطیل شد، اما چاپ مجلات مانند سنجاقک ادامه داشت و امسال جشنواره دوباره برگزار خواهد شد.ناشران، نویسندگان و اهالی قلم روی جشنواره کتاب سلام حساب باز می‌کردند. در این دوره تصمیم گرفتیم که کتابی با عنوان نشان سلام داشته باشیم.

بالاجانی با بیان اینکه به دلیل محدودیت زمانی، فراخوانی نداشتیم گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران این کمک را به ما کردند تا بتوانیم داوری ها را انجام دهیم بر این اساس بیش از شش هزار کتاب چاپ اول داشتیم که از میان کتابهای داوری شده ۲۰ کتاب به مرحله نهایی راه پیدا کردند که پنجشنبه ۱۴ دی در اختتامیه جشنواره بین‌المللی کتاب سلام از برگزیدگان تقدیر می‌شود.