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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

افتتاح نمایشگاه زنان هنرمند اصفهان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)

افتتاح نمایشگاه زنان هنرمند اصفهان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)

اصفهان - حوزه هنری استان اصفهان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) نمایشگاه گروهی زنان هنرمند اصفهان را افتتاح می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری استان اصفهان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) نمایشگاه گروهی زنان هنرمند اصفهان را افتتاح می‌کند

این نمایشگاه شامل بیش از ۱۵۰ اثر از بانوان هنرمند در هنرهای مختلف نقاشی، نگارگری، تذهیب و خوشنویسی، گل و مرغ، تشعیر، نقاشیخط، حجم و … است.

افتتاح این نمایشگاه در ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۱۴ دیماه در مجموعه گالری‌های سعدی برگزار می‌شود و در این مراسم از هنرمند پیشکسوت زینت السادات امامی تجلیل به عمل خواهد آمد. نمایشگاه «زنان هنرمند اصفهان» با حضور بیش از ۶۰ نفر از بانوان هنرمند و آثار آنان در گالری‌های (بوستان، گلستان، نقطه، تماشا) پنج شنبه این هفته افتتاح و تا ۲۰ بهمن ماه دایر خواهد بود.

ساعات بازدید از این نمایشگاه ۱۵ الی ۱۹ است. نمایشگاه فوق در خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت تاریخی سعدی، مجموعه گالری‌های سعدی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5984590

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