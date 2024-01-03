به گزارش خبرنگار مهر، «ابوالفضل عمویی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انفجار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی حمله به زائران مراسم سالگرد شهید سلیمانی، از جانب مجلس شورای اسلامی هیأتی برای بررسی میدانی این اقدام تروریستی به کرمان اعزام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بررسی ابعاد این اقدام تروریستی در دستورکار اولین جلسه کمیسیون خواهد بود، گفت: این حادثه نشان داد که راه شهید سلیمانی در مبارزه بی امان با تروریسم، مسیر درستی بوده با قوت ادامه خواهد یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان شهید سلیمانی نه فقط از این شخصیت قهرمان که حتی از دلدادگان این شهید هم کینه دارند. اما ملت شهیدپرور ایران با صلابت راه و مرام و مکتب نورانی شهید سلیمانی را ادامه خواهند داد.