  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵

واکنش انصارالله یمن به انفجارهای تروریستی کرمان

واکنش انصارالله یمن به انفجارهای تروریستی کرمان

انصارالله یمن به انفجارهای تروریستی کرمان واکنش نشان داد و آنرا به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن به حادثه تروریستی کرمان واکنش نشان داد.

در بیانیه انصارالله یمن آمده است: ما به شدت انفجارهای جنایتکارانه در کرمان که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد را محکوم می کنیم. ما همدردی عمیق خود را با جمهوری اسلامی ایران، رهبری، دولت و ملت و خانواده های قربانیان اعلام می کنیم.

انصارالله یمن در بیانیه خود اعلام کرد: انفجارهای کرمان دنباله تحرکات علیه ایران و به سبب نقش آن در رویارویی با استکبار وحمایت از امت اسلامی و مقاومت است. ما اطمینان داریم که جمهوری اسلامی قوی تر از همه توطئه هاست و تحرکات آمریکا و اسراییل برای بی ثباتی محکوم به شکست است.

کد مطلب 5984663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها