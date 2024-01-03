واکنش انصارالله یمن به انفجارهای تروریستی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن به حادثه تروریستی کرمان واکنش نشان داد.

در بیانیه انصارالله یمن آمده است: ما به شدت انفجارهای جنایتکارانه در کرمان که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد را محکوم می کنیم. ما همدردی عمیق خود را با جمهوری اسلامی ایران، رهبری، دولت و ملت و خانواده های قربانیان اعلام می کنیم.

انصارالله یمن در بیانیه خود اعلام کرد: انفجارهای کرمان دنباله تحرکات علیه ایران و به سبب نقش آن در رویارویی با استکبار وحمایت از امت اسلامی و مقاومت است. ما اطمینان داریم که جمهوری اسلامی قوی تر از همه توطئه هاست و تحرکات آمریکا و اسراییل برای بی ثباتی محکوم به شکست است.