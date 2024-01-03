رسیدگی فوری و شناسایی عاملین انفجار در گلزار شهدای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی عملیات تروریستی صورت گرفته امروز در گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان شد حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در تماس تلفنی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن کسب اطلاع از جزئیات حادثه دستور رسیدگی فوری و شناسایی عاملین این جنایت را صادر کرد.

در این گفت‌وگو حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با تسلیت شهادت جمعی از زائران گلزار شهدای کرمان و آرزوی سلامتی برای مجروحان حادثه، به مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان دستور داد با کمک تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در کمترین زمان ضمن شناسایی مسببین و حامیان این جنایت غم‌انگیز با آن‌ها برخورد قاطع و عبرت آموز صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی این اقدام تروریستی را نشانه ضعف و ناتوانی و شکست‌های پی در پی دشمنان کوردل ایران اسلامی دانست و گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل به حدی از سقوط و انزوا رسیده است که حتی از زائران شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی نیز هراس دارد.

وی افزود: دشمنان ایران عزیزمان بدانند که ملت شهیدپرور ایران همچنان حامی اصلی جریان مقاومت در منطقه بوده و انتقام سختی را از عاملان و حامیان این اقدام تروریستی بزدلانه خواهد گرفت.