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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۵۲

وحیدی:

اوضاع در کرمان عادی است/ درکوتاه‌ترین مدت پاسخ کوبنده خواهیم داد

اوضاع در کرمان عادی است/ درکوتاه‌ترین مدت پاسخ کوبنده خواهیم داد

وزیر کشور با اشاره به حادثه تروریستی در کرمان گفت: پاسخ کوبنده‌ای را در کوتاه‌ترین مدت به عاملان حادثه تروریستی خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: اوضاع در کرمان عادی است و همه چیز تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی است.

وی با بیان اینکه توطئه جدیدی که امروز اتفاق افتاد ادامه همان توطئه‌هایی همیشگی دشمنان است، افزود: پاسخ کوبنده‌ای را در کوتاه‌ترین مدت به عاملان حادثه تروریستی خواهیم داد.

وزیر کشور تصریح کرد: ابعاد این حادثه تروریستی در دست بررسی است و مقامات مسؤول، اطلاعات مقتضی را به استحضار مردم خواهند رساند.

وحیدی با بیان اینکه شهادت هموطنان‌مان در حادثه امروز کرمان را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی تسلیت می‌گوییم، گفت: ساعت ۱۵ امروز اولین انفجار رخ داده و هنگامی که سایر زائرین به افرادی که مجروح شده بودند، کمک می‌کردند، انفجار دوم رخ داده است.

وی افزود: انفجار دوم ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه رخ داده که عمده زائران در انفجار دوم دچار حادثه شده‌اند.

وزیر کشور با بیان اینکه شاید آمار شهدا بالغ بر ۱۰۰ نفر باشد، عنوان کرد: مجروحین نیز در بیمارستان‌ها تحت مداوا قرار دارند.

وحیدی یادآور شد: دشمنان بارها در مراسم‌های مختلف تلاش کردند که چنین حمله‌های تروریستی را انجام دهند اما با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اقدامات آنها خنثی شده است.

وی با بیان اینکه این جنایت علیه کسانی بود که قدم در مسیر اسطوره مقاومت و سردار دل‌ها گذاشته بودند، تصریح کرد: این اقدام دشمن بخاطر سیلی و ضرباتی است که از محور مقاومت خورده بودند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: مردم عزیز، نیروهای انتظامی و امنیتی ما هوشیار هستند و انشالله سیلی محکمی را به کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب شده‌اند، خواهند زد.

وحیدی در پایان گفت: دستگاه‌های امداد رسان، وزارت بهداشت، هلال احمر و… در حال کمک رسانی به مجروحان این حادثه تروریستی هستند.

کد مطلب 5984660
نفیسه عبدالهی

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