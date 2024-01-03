به گزارش خبرنگار مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به حادثه تروریستی کرمان، اظهار کرد: اوضاع در کرمان عادی است و همه چیز تحت کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی است.

وی با بیان اینکه توطئه جدیدی که امروز اتفاق افتاد ادامه همان توطئه‌هایی همیشگی دشمنان است، افزود: پاسخ کوبنده‌ای را در کوتاه‌ترین مدت به عاملان حادثه تروریستی خواهیم داد.

وزیر کشور تصریح کرد: ابعاد این حادثه تروریستی در دست بررسی است و مقامات مسؤول، اطلاعات مقتضی را به استحضار مردم خواهند رساند.

وحیدی با بیان اینکه شهادت هموطنان‌مان در حادثه امروز کرمان را به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف و قدرشناس ایران اسلامی تسلیت می‌گوییم، گفت: ساعت ۱۵ امروز اولین انفجار رخ داده و هنگامی که سایر زائرین به افرادی که مجروح شده بودند، کمک می‌کردند، انفجار دوم رخ داده است.

وی افزود: انفجار دوم ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه رخ داده که عمده زائران در انفجار دوم دچار حادثه شده‌اند.

وزیر کشور با بیان اینکه شاید آمار شهدا بالغ بر ۱۰۰ نفر باشد، عنوان کرد: مجروحین نیز در بیمارستان‌ها تحت مداوا قرار دارند.

وحیدی یادآور شد: دشمنان بارها در مراسم‌های مختلف تلاش کردند که چنین حمله‌های تروریستی را انجام دهند اما با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اقدامات آنها خنثی شده است.

وی با بیان اینکه این جنایت علیه کسانی بود که قدم در مسیر اسطوره مقاومت و سردار دل‌ها گذاشته بودند، تصریح کرد: این اقدام دشمن بخاطر سیلی و ضرباتی است که از محور مقاومت خورده بودند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: مردم عزیز، نیروهای انتظامی و امنیتی ما هوشیار هستند و انشالله سیلی محکمی را به کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب شده‌اند، خواهند زد.

وحیدی در پایان گفت: دستگاه‌های امداد رسان، وزارت بهداشت، هلال احمر و… در حال کمک رسانی به مجروحان این حادثه تروریستی هستند.