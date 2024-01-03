پاکستان حادثه تروریستی کرمان را به دولت و مردم ایران تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «جلیل عباس جیلانی» وزیر امور خارجه پاکستان امروز در پیامی وقوع حادثه تروریستی در استان کرمان واقع در ایران را تسلیت کفت.

وزیر امور خارجه پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: برادر عزیز من «حسین امیرعبداللهیان»؛ اسلام آباد حملات غیرانسانی تروریستی در کرمان که جان چندین بی گناه را گرفت را به شدت محکوم می کند.

«جلیل عباس جیلانی» در این پیام اضافه کرد: تسلیت صمیمانه به دولت و مردم ایران. پاکستان در این زمان اندوهگین با ایران ابراز همبستگی می‌ کند.

گفتنی است بعد از ظهر امروز چهارشنبه صدای ۲ انفجار در مسیری که به گلزار شهدای کرمان ختم می‌ شود شنیده شد.

بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان کشوری و استانی در کرمان تروریستی‌بودن این حادثه تایید شده و در نتیجه آن تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر شهید و حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز مصدوم شده‌ اند.