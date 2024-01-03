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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۰۰

حمله پهپادی موفقیت‌آمیز مقاومت عراق به پایگاه آمریکایی «التنف»

حمله پهپادی موفقیت‌آمیز مقاومت عراق به پایگاه آمریکایی «التنف»

رسانه‌های محلی در سوریه از حمله پهپادی موفقیت آمیز به یک پایگاه آمریکایی در مثلث مرزی اردن، سوریه و عراق خبر دادند.

به گزاش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین شامگاه شنبه گزارش داد: پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن بار دیگر با استفاده از پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند برفراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حمله‌های خود قرار دهند.

در همین ارتباط، گروه مقاومت اسلامی عراق دقایقی پیش اعلام کرد که پایگاه آمریکایی التنف در سوریه را هدف حملات پهپادی قرار داده است.

مقاومت اسلامی عراق عصر دوشنبه نیز پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکا در میدان گازی «الکونیکو» در شرق سوریه را هدف راکتی شدید قرار داد.

این گروه مقاومت عراق به دنبال جنایات و حمله‌های وحشیانه رژیم اسرایئیل علیه مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه و حمایت واشنگتن از این حمله‌ها به آمریکا پیشتر نیز هشدار داده بود که پایگاه‌های آن کشور در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.

مقاومت اسلامی عراق همچنین بر تداوم هدف قرار دادن مواضع نیروهای اشغالگر آمریکا و پایگاه‌های آنها تاکید کرد.

کد مطلب 5984940

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    نظرات

    • عبداللهی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      11 7
      پاسخ
      حساسترین نقطه که باید در دست ایران باشه
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      20 9
      پاسخ
      امریکا باید از منطقه خارج شود
    • ع ا ز CA ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      15 8
      پاسخ
      درود بر مقاومت اسلامی عراق که انتقام خون شهدای مردم مظلوم غزه را هر روز دارد میگیرد تا زمان رسیدن به اهداف بشر دوستانه خودشان در غزه .
    • محمود IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      12 4
      پاسخ
      ماانشاالله دلاوران خسته نباشید بزنید این بی شرف هارا تاازقاره اسیا گورشون گم کن برن الله اکبر الله اکبر
    • سیامک IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      9 6
      پاسخ
      دمتون گرم باغیرتها
    • علی عباسی IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      9 5
      پاسخ
      خدا حفظ کندمسلمانانیکه بخاطرمسلمانان خودشانرابخطر میاندازندازبرادرانشان دفاع میکنندبرخلاف بعضی کشورها که به کفار کمک میکنند
    • گشتاسب IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      3 5
      پاسخ
      درود خداوند بر گروه مقتدر مقاومت که خواب را از چشم دغلبازانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس را درهم میکوبند
    • محمد IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      5 3
      پاسخ
      دمت ایران قدرتمند گرم وهمیشه قدرتمندو قوی باشی
    • محمد IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      7 5
      پاسخ
      درود بر مقاومت انشاالله به یاری خدا پیروز میشویم
    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      3 3
      پاسخ
      باید تاسیسات ولوله های نفتی رو که امریکاییها نفت هارومیدوزدن رو هدف قراربدن پایگاها فایده ندارند
      • موسی میرزایی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
        2 0
        دورود بر مقاویمت
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      5 3
      پاسخ
      سلام درود بر مقاومت و ملت عراق
    • غلام حسین طالبی زاده IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      2 3
      پاسخ
      سلام دست مریزا به مقاومت عراق ایران لطفا ناوهایش رابزنید
    • اکبر IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      2 4
      پاسخ
      خداوندقوتتان دهد باغیرتا
    • محمد GB ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      2 3
      پاسخ
      امریکابره منطقه ارام میشه
    • موسی میرزایی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      هزار پن صدامریکایی در افغانستان حروم شود آن باید برن دورود بر مقاومت اسلامی
    • ناشناس IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      دمیتون گرم بزنید گورشون گم کنندبیرون
    • ج ابراهیمی DE ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      1 1
      پاسخ
      مقاومت باید کاری بکند که آمریکا دستش از نفت کوتاه بشه اونوقت میدونه که هزینه کردن فایده ای براش نداره وبعدش خود به خود منطقه رو ترک میکنه
    • محم IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      2 1
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا درود بر مقاومت زنده باد ولایت فقیه جانم فدای سید علی.
    • عالی زاده IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      زنده و پیروز باد مقاومت عراق
    • IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تشکر .بیشتر میخواهیم .کم است
    • IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      افرین .مرکز هسته تلاویو را هم بزنید
    • IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      یک زمانی کسی جرات نمیکرد به امریکا تو بگوید الان ایران و بچه های مقاومت عراقی راحت پایگاههای عراقی را بمباران میکنند .باریک الله .ابهت امریکا را شکستید

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