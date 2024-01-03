به گزاش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین شامگاه شنبه گزارش داد: پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن بار دیگر با استفاده از پهپاد مورد هدف قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور موفق شدند برفراز پایگاه آمریکایی التنف پرواز کرده و آن را هدف حملههای خود قرار دهند.
در همین ارتباط، گروه مقاومت اسلامی عراق دقایقی پیش اعلام کرد که پایگاه آمریکایی التنف در سوریه را هدف حملات پهپادی قرار داده است.
مقاومت اسلامی عراق عصر دوشنبه نیز پایگاه نظامیان اشغالگر آمریکا در میدان گازی «الکونیکو» در شرق سوریه را هدف راکتی شدید قرار داد.
این گروه مقاومت عراق به دنبال جنایات و حملههای وحشیانه رژیم اسرایئیل علیه مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه و حمایت واشنگتن از این حملهها به آمریکا پیشتر نیز هشدار داده بود که پایگاههای آن کشور در منطقه را مورد هدف قرار خواهد داد.
مقاومت اسلامی عراق همچنین بر تداوم هدف قرار دادن مواضع نیروهای اشغالگر آمریکا و پایگاههای آنها تاکید کرد.
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