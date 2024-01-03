۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۲

واکنش عمار حکیم به انفجارهای تروریستی کرمان

رییس جریان حکمت ملی عراق به انفجارهای تروریستی کرمان واکنش نشان داد و این حادثه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم، رییس جریان حکمت ملی عراق اقدام تروریستی در شهر کرمان ایران را که ده‌ها قربانی غیر نظامی در پی داشته به‌شدت محکوم و تقبیح کرد.

وی از خداوند متعال برای شهدا رحمت و مغفرت و برای مجروحان طلب شفا و سلامت کرد.

رییس جریان حکمت ملی عراق در ادامه این حادثه را به رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

حکیم بار دیگر از جامعه جهانی به‌خصوص کشورهای آسیب‌دیده از آفت تروریسم خواست که برای خشک کردن منابع تأمین مالی تروریسم و کاستن از پیامدهای منفی آن بر ثبات و امنیت ملت‌ها، دست به دست هم دهند و همکاری کنند.

    • تنهای وحشی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      ماراه حاج قاسم عزیزراادامه خواهیم دادوامریکاواسرائیل بدانندکه اگرانها جرات داشتندومردبودندبامارودرومیجنگیدند

