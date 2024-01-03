به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های مطرح عربی امروز (چهارشنبه ۱۳ دی) حادثه تروریستی در گلزار شهدای کرمان را که طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون ۱۰۳ شهید و ۱۴۱ مجروح برجای گذاشته است، به صورت گسترده بازتاب دادند.

پایگاه خبری المیادین با قرار دادن خبر این انفجار در صفحه اصلی خبری خود اعلام کرد که وقوع ۲ انفجار در استان کرمان در مسیر گلزار محل دفن سردار قاسم سلیمانی منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر شد.

این رسانه عربی گزارش داد: این ۲ انفجار در راهپیمایی بزرگی که امروز در شهر کرمان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس برگزار شد، روی داده است.

این شبکه خبری اعلام کرد: هر ساله با نزدیک شدن به سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت از تمام استان‌های ایران به کرمان می‌آیند و در مسیر گلزار شهدا چادر برپا، غذا و نوشیدنی گرم ارائه و مراسم‌های مذهبی و فرهنگی برگزار می‌شود و این مسیر به «جاده پیاده روی» معروف شده است.

المیادین همچنین تصاویر و ویدیوهایی را از این حادثه تروریستی منتشر کرده است.

شبکه الجزیره نیز با بازتاب این خبر اعلام کرد: استان کرمان شاهد برگزاری مراسم بزرگداشت چهارمین سالگرد ترور سردار سلیمانی است مردم از تمامی استان‌های ایران برای حضور در این مراسم به کرمان آمده‌اند.

الجزیره با انتشار تصاویری از این راهپیمایی اعلام کرد که ۲ انفجار تروریستی در مسیر مرقد سردار سلیمانی رخ داد که بیش از ۱۰۰ شهید بر جای گذاشته است.

روزنامه العربی الجدید نیز با قرار دادن خبر انفجار تروریستی کرمان در صفحه اصلی خود به نقل از یک شاهد عینی نوشت: «اولین انفجار حوالی ساعت سه بعد از ظهر در ورودی گلزار شهدای کرمان رخ داد. انفجار دوم ۲۰ دقیقه بعد در ۵۰۰ متری محل انفجار اول رخ داد.»

این روزنامه به نقل از منبع خود گزارش داد: «صدای انفجار دومی که از دور شنیدم تقریباً شدیدتر بود، در محل انفجار اول، پیکر حدود ۳۰ شهید را روی زمین دیدم.»

سایت النشره لبنان نیز با بازتاب این خبر به آخرین آمار شهدا و مجروحان انفجار تروریستی کرمان پرداخت.

النشره همچنین با بازتاب اظهارات آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسلامی ایران درباره این حادثه تروریستی به نقل از وی نوشت: «انتقام از کسانی که پشت حمله تروریستی کرمان هستند حتمی و قطعی است.»

سایت شبکه روسیا الیوم نیز خبر حمله تروریستی کرمان را در تاپ اصلی خود قرار داد و این اتفاق را یک اقدام تروریستی توصیف کرد.

این رسانه همچنین با پرداختن به شماره شهدا و مجروحان این اقدام تروریستی چند ویدئو و تصویر از محل ۲ انفجار را منتشر کرد.

روسیا الیوم اضافه کرد: امروز چهارشنبه چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد پایتخت عراق به همراه ابومهدی المهندس و همرزمانشان است.

حکیم اقدام تروریستی کرمان را محکوم کرد

این اقدام تروریستی علاوه بر بازتاب گسترده در رسانه‌های عربی، واکنش گسترده‌ای را نیز به همراه داشته است. رییس جریان حکمت ملی عراق اقدام تروریستی در شهر کرمان ایران را به‌شدت محکوم و تقبیح کرد.

«سید عمار حکیم» از خداوند متعال برای شهدا رحمت و مغفرت و برای مجروحان طلب شفا و سلامت کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در ادامه پیام خود، این حادثه را به رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

حکیم بار دیگر از جامعه جهانی به‌خصوص کشورهای آسیب‌دیده از آفت تروریسم خواست که برای خشک کردن منابع تأمین مالی تروریسم و کاستن از پیامدهای منفی آن بر ثبات و امنیت ملت‌ها، دست به دست هم دهند و همکاری کنند.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز انفجار تروریستی در میان مشارکت کنندگان در آیین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در کرمان را به شدت محکوم کرد.

جنبش جهاد اسلامی تأکید کرد: تجاوز ظالمانه در کرمان باعث افزایش همبستگی امت اسلامی پیرامون مقاومت خواهد شد که شهید سلیمانی یکی از نمادهای آن باقی خواهد ماند.

انصارالله یمن: حادثه تروریستی کرمان در چارچوب اقدامات غرب علیه ایران است

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این انفجار تروریستی چنین اتفاق تلخی را به ملت و رهبری ایران تسلیت گفت.

جنبش انصارالله یمن همچنین این اقدام تروریستی را در چهارچوب اقدامات غرب برای ضربه زدن به نقش جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با استکبار ارزیابی کرد.

ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه عصر امروز (چهارشنبه) در یک عملیات تروریستی در گلزار شهدای کرمان و مسیر زائران سردار سلیمانی، ۲ انفجار رخ داد که به دنبال آن، ۱۰۳ نفر شهید و ۱۴۱ نفر مجروح شدند.