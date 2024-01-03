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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۴۶

نماینده ولی فقیه در مازندران:

حادثه تروریستی کرمان نشانه کینه دشمنان به راه شهید سلیمانی است

حادثه تروریستی کرمان نشانه کینه دشمنان به راه شهید سلیمانی است

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با محکوم کردن حادثه تروریستی کرمان، آن را نشانه عمق کینه و خصومت دشمنان نسبت به مکتب و راه شهید سلیمانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی با تسلیت شهادت جمعی از زائران مزار شهید سلیمانی در حادثه تروریستی در پیامی آورده است: وقوع حادثه غمبار تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان که به شهادت و جراحت جمعی از زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که به ذوق زیارت سیدالشهدا مقاومت در آن مکان مقدس حضور یافتند، موجب تالم خاطر اینجانب شد.

در این پیام آمده است: این جنایت بار دیگر عمق کینه و خصومت دشمنان را نسبت به مکتب و راه حاج قاسم سلیمانی نشان داد که به خیال خام خود با دست زدن به چنین اقداماتی می‌توانند مانع گسترش و نفوذ تفکر سلیمانی در قلب‌های مردم آزادیخواه شوند.

اینجانب این رخداد تلخ را به محضر حضرت بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه)، رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، خانواده‌های شهدا و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای شهیدان این واقعه آرزوی علو درجات و همنشینی با صدیقه طاهره (سلام الله علیها) و سردار دل‌ها و برای مجروحین شفای عاجل خواستارم.

کد مطلب 5984966

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