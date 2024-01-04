«وکلای قانون» سریال جدید شبکه تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه تهران، «وکلای قانون» سریال جدید شبکه تهران سیما است که از روز پنجشنبه چهاردهم دی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

این سریال اکشن-درام در ۴۵ قسمت به داستان یونگ سانگ مرد جوانی می‌پردازد که در کودکی شاهد قتل مادرش توسط عده‌ای بوده است. این تیم تبهکار با قاضی معروف شهر ارتباط داشته و به دلیل این ارتباط مصونیت دارند. داستان این سریال اتفاقاتی که از کودکی تا جوانی یونگ سانگ و وکیل‌شدن او و ماجراهایی را که بین او و آن تیم تبهکار و قاضی همدست‌شان می‌افتد، به تصویر می‌کشد.

سریال «وکلای قانون» که یکی از محبوب‌ترین و پربازدیدترین‌های سریال‌های کره‌ای محصول سال ۲۰۱۸ کشور کره جنوبی است که در آن بازیگرانی چون لی جون-گی، سئو یه-جی، لی هیه-یئونگ، مین-سو چوی، چوی دائه-هون، یئوم هیه-ران، جونگ وان چا، دائه-یئون لی و جین-کی جئون به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«وکلای قانون» از پنجشنبه ۱۴ دی هر شب ساعت ۲۳ روانه آنتن می شود و بازپخش آن ساعت ۱۹ روز بعد خواهد بود.