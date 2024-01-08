به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور در مراسم بزرگداشت سومین روز درگذشت شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان ضمن تسلیت به خانواده شهدا و مردم کرمان، اظهار داشت: باید نیروهای اطلاعاتی انتظامی و امنیتی مطالعات امنیتی و اطلاعاتی خود را با وسایل و تجهیزاتی که در اختیار دارند گسترش دهند تا انشاالله هیچ وقت شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و یا به حداقل ممکن برسد.

وی ادامه داد: البته دستگاه انتظامی و امنیتی تمام توان خودشان را برای تأمین امنیت زائران در چهارمین سالگرد حاج قاسم به کار گرفتند و همچنین نسبت به پیگیری این حادثه تلخ خوشبختانه اطلاعاتی به دست آمده و این مطالعات امنیتی و انتظامی پس از سرانجام رسیدن به مردم اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به ضابطان عام و خاص قضایی دستور داد: ضرورت دارد تحقیقات فنی برای پرونده این حادثه هرچه سریع‌تر تهیه و تکمیل شود و به دستگاه قضایی ارسال شود و مسوولین قضایی استان نیز موظف هستند به نحو عادلانه به پرونده فوق رسیدگی کنند.

رییس دیوان عالی کشور گفت: انتظار ما از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این است در هر کجای نظام جمهوری اسلامی ایران برای این چنین مراسماتی رعایت بیشتر جهت تأمین امنیت مردم داشته باشند.

دشمنان بدانند که فاجعه آفرینی پاسخ سختی را به‌دنبال خواهند داشت

وی تصریح کرد: آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند جنایتکاران نتوانستند این شور و شوق زائران سردار حاج قاسم سلیمانی تحمل کنند چه دستگاه‌های آلوده به خون بی‌گناهان و چه مغزهای مفسد که آن را به این گمراهی کشاندند که از اکنون آماج مجازات عادلانه و سرکوب خواهند بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دشمنان بدانند که فاجعه آفرینی پاسخ سرسختی را به‌دنبال خواهند داشت حتماً تمام دستگاه امنیتی و انتظامی تمام توان خود را به کار خواهند گرفت تا جنایتکاران و مجرمین را به دست عدالت بسپارند.

رییس دیوان عالی کشور اعلام کرد: دستگاه قضایی در استان کرمان و همچنین کشور این آمادگی را دارد که به پرونده حادثه تروریستی کرمان به سرعت رسیدگی کند.

نظیر حادثه تروریستی کرمان در ۴۴ سال گذشته نداشته‌ایم

وی ادامه داد: حادثه تروریستی کرمان اتفاقی بسیار تلخ و بسیار جانکاهی بود که در طول ۴۴ سال پیروزی انقلاب اسلامی نظیرش را شاهد نبودیم اگر شاهد انفجار دفتر نخست وزیری آن زمان بودیم و حوادث مشابه در حرم شاهچراغ شیراز یا حرم مطهر مرقد علی بن موسی الرضا از این حوادث وجود داشته است، اما ویژگی که این حادثه جان خراش گلزار شهدای کرمان داشت در روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در این حادثه بیش از ۹۰ نفر انسان بیگناه به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند در بین این عزیزانی که شربت شهادت نوشیدن طفل یک ساله و دو ساله بودند بیشترین شهدای این حادثه‌ای از بانوان بودند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: برای مردم کرمان و برای ملت ایران و برای آزاد خواهان جهان در حادثه اخیر درد ناگواری بود البته شهدای عزیزی که در چنین روزی و به دست خبیث‌ترین افراد شربت شهادت را نوشیدند در جایگاه بسیار رفیع در بهشت قرار گرفتند، اما برای خانواده آنان سخت و دشوار است.

درخواست خانواده شهدای تروریستی کرمان برای دیدار با رهبری را پیگیری می‌کنیم

گفت: پرونده حادثه تروریستی کرمان بایستی هرچه زودتر آماده شود تا جنایتکارانی که به نحوی در این حادثه تروریستی دست داشتند به سزای اعمال خود برسند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خانواده معزز و معظم شهیدان و مردم شریف کرمان و ایران، خانواده شما مفتخر شدند به شهادتی که نمونه آن و مصداق آن را در طول تاریخ انقلاب شاهد نبودیم از آن طفل خردسال، خانم‌های شهیدی که به عشق حضرت فاطمه صلی الله و سرباز زهرا سلام الله علیه رفتند و آنگونه گلگون کفن شدند این افتخار بزرگی است برای شما عزیزان این افتخار بزرگ را حفظ کنید مخصوصاً برای بزرگانی که چند نفر از خانواده خود را از دست دادند.

وی افزود: بعضی از خانواده‌های شهدا درخواست ملاقات با مقام معظم رهبری را داشتند و من حتماً این موضوع را به دفتر ایشان در میان خواهم گذاشت و یک نوبت ملاقات با رهبری را فراهم خواهم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: چند روز قبل از این حادثه جمعی از مردم ولایت مدار استان کرمان و خوزستان به زیارت مقام معظم رهبری مشرف شدند نکاتی که مقام معظم رهبری به مردم کرمان بیان کردند نکات قابل توجهی است فرمودند؛ که اگر بخواهیم در چند جمله مردم کرمان را وصف کنیم اولاً هویت عمیق فرهنگی کرمان، ثانیاً نخبه پروری کرمان، نجابت اخلاقی، ایمان صادقانه و پیشگامی مردم کرمان در پیوستن به نهضت اسلامی و انقلابی این جملاتی بود که مقام معظم رهبری در تعریف و تمجید از مردم این استان بیان فرمودند.

حاج قاسم سلیمانی مکتب امیرالمومنین را زنده کرد

وی افزود: مردم عزیز کرمان این افتخار و مباهات است برای شما که از این سرزمین یک سردار سرباز ولایت مدار که دنیا را تکان داد کسی که وحشت به جان استکبار جهانی انداخت. حاج قاسم سلیمانی هم زندگی و هم شهادتش هم مردمی که در مکتب او درس می‌آموزند و هم زائرانش برای دشمن خطرناک هستند و دشمن به دنبال آن است که این خط و این مکتب را خاموش کند.

رییس دیوان عالی کشور گفت: دشمن داعش را برای ضربه زدن و نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد و هدف نهایی آن ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود از سوریه شروع کردند و به عراق آمدند تا ۴۰ کیلومتری مرزهای ایران نیز رسیدند، اما خوشبختانه حاج قاسم سلیمانی با درایت و شجاعت خود داعش را نابود کرد.

وی افزود: حاج قاسم مردی بود که تمام وجودش را برای دفاع از ارزش‌ها و انقلاب و ولایت و این سرزمین بکار بست او یک شخص بود و به شهادت رسید، اما مکتب و راهش و پیامش برای همه ما درس است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: تک تک ما ایرانیان ممنون حاج قاسم سلیمانی هستیم اگر تلاش‌ها و مجاهدت‌های او نبود امروز ما گرفتار همان بلایی می‌شدیم که بر سر مردم عراق آوردند آن چیزی که حاج قاسم را حاج قاسم ساخت زاهدانه رفتار و کردار وی بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: امروز دشمن بداند که این مردم پرورش یافته مکتب امیرالمومنین، مکتب امام حسین، تربیت یافته مکتب امام خمینی (ره) و تحت رهبری‌های مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند و در مقابل دشمن و در برابر استکبار و نقشه‌های صهیونیست می‌ایستند.

تشریح آخرین وضعیت پرونده شاهچراغ

وی افزود: بمب گذاری در حرم مطهر شاهچراغ شیراز ۲ پرونده داشت که یک پرونده به سرانجام رسید و دیروز حکم آن اجرایی شد و در یک پرونده دیگر نیز رأی دادگاه نهایی شد و در آینده نزدیک حکم جنایتکارانی که حادثه شیراز آفریدند اجرا خواهد شد.

رییس دیوان عالی کشور بخش دیگری از سخنرانی خود را با قرائت آیه‌ای از قرآن کریم شروع کرد و افزود: تفاوت بین حق و باطل در طول تاریخ دیده شده و ثبت شده در قرآن کریم نیز از این تقابل از زمان خلقت آدم تا زمان نزول قرآن اشاره شده است همچنین بخش‌هایی را به عنوان درس بیان کرده تا برای همه انسان‌ها تابلو باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: برای مثال تقابل بین هابیل و قابیل، حضرت ابراهیم علیه السلام در تقابل با نمرودیان، موسی بن عمران در تقابل با فرعونیان، عیسی بن مریم در تقابل با یهودیان، رسول مکرم اسلام در تقابل با مشرکین و منافقین، امیرالمومنین علی علیه السلام در تقابل با ناکسین و مارقین و فاسقین، امام مجتبی علیه السلام در تقابل با کسانی که بیعت شکستند، حضرت اباعبدالله الحسین در تقابل با یزید و یزیدیان.

وی بیان کرد: به همین ترتیب شما در تاریخ اسلام تا به امروز اگر ورق بزنید این تقابل همیشه بوده است یعنی وقتی که پیامبران عظیم الشأن از طرف خداوند متعال مأمور هدایت بشر و دعوت به صراط مستقیم الهی بودند منافقان در برابر این هدایت الهی می‌ایستادند این تقابل همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

رییس دیوان عالی کشور تصریح کرد: خصوصاً زمانی که انقلاب اسلامی ایران با محتوای اسلامی توسط امام خمینی رضوان الله علیه بنا نهاده شد ما شاهد بودیم که دنیای استکبار با تمام قدرت و توانش به تقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخت و به انحای مختلف به دنبال آن بودند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه کنند در سال‌های ۵۷، ۵۸ و ۵۹ گروهی را مأموریت دادند که بعداً به منافقین معروف شدند و جنایاتی مرتکب شدند همان جنایاتی که امروز داعش به کار می‌گیرد.

وی افزود: در خیابان‌های تهران و بعضی از شهرهای بزرگ منافقین جنایاتی را از قبیل سربریدن، آتش زدن و پوست بدن کندن مرتکب شدند و فقط به جهت اینکه افراد پیرو نظام جمهوری اسلامی بودند، دشمن آن‌ها را هدایت کرد به کودتا و برهم زدن نظم کشور، اما موفق نشدند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: معاندین عنصر خبیث و سرسپرده خود را یعنی صدام به میدان فرستادند صدام را حمایت و پشتیبانی کردند ۸ سال هرچه توانستند انجام دادند، اما موفق نشدند و در نهایت ملاحظه کردید که صدام به چه سرنوشتی دچار شد.

رییس دیوان عالی کشور گفت: با شهامت مردم عزیز ایران جنگ ۸ ساله به نفع مردم به پایان رسید، اما توطئه دشمن تمام نشد با انواع مختلف دشمنی در اتاق‌های فکر خودشان مطالعه کردند از جنگ نظامی و سایبری گرفته تا تهاجم فرهنگی و همچنین استفاده از بستر فضای مجازی، اما هیچ گاه موفق نشدند.

وی افزود: وقتی که اوراق زرین تاریخ ۴۴ ساله انقلاب اسلامی را ورق می‌زنیم هر روز ما مواجه بوده است به نحوی با تقابل با جنگ دشمن- جنگ نظامی- اقتصادی و فرهنگی و دشمنان به انحای مختلف تلاش کردند که نظام را به شکست مواجه کنند، اما مردم مردانه در میدان ایستادند هر کجا که لازم بود در حمایت از نظام به مقابله با دشمن به میدان آمدند دشمنان بعضی از عناصر را به صورت مستقیم و بعضی را به صورت غیر مستقیم به کار گرفتند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: این جریانی را که در روز ولادت حضرت زهرا (س) در مسیر زیارت قبر حاج قاسم سلیمانی در این شهر اتفاق افتاد یک حلقه‌ای است از زنجیره‌ای که دشمن برای تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده و به اجرا درآورده است.