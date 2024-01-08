به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، نمایشهای راهیافته به بخش مسابقه تئاتر خیابانی این رویداد را معرفی کرد.
آثار پذیرفته شده بخش مسابقه تئاتر خیابانی عبارتند از:
نمایش «۱۴۰۲» نویسنده و کارگردان: افشین خدری از سنندج
نمایش «آتش عشق» نویسنده و کارگردان: امیر رجب پور از قزوین
نمایش «آقای ایکس» نویسنده: رضا اعظمی راد،کارگردان: امیرعباس پارسائیان از یزد
نمایش «انفال» نویسنده و کارگردان: کژال راستبین از مریوان
نمایش خیابانی« بند ۶» نویسنده و کارگردان: میلاد جباری مولانا از تهران
نمایش «خاطرات یک مرده شور» نویسنده و کارگردان: میثم سرآبادانی از تفرش
نمایش «سفرنامه من» نویسنده و کارگردان: علیرضا قاسمی از بناب
نمایش «سلام علیکم» نویسنده: میلاد حسین زاده، کارگردان: امید جلالی از آستانه اشرفیه
نمایش «سه دلقک و نصفی» نویسنده: آرزو علیپور، کارگردان: امیر امینی از لاهیجان
نمایش «شجاع دل» نویسنده و کارگردان: سعید بادینی از زاهدان
نمایش خیابانی «ماریتا» نویسنده و کارگردان: بهنام کاوه از آبادان
نمایش «مرز» نویسنده و کارگردان: مهدی فتحی از نظر آباد
نمایش «مشت و لگد محترمانه» نویسنده: محسن کولیوندی، کارگردان: مصطفی کولیوندی از ایلام
نمایش «هزار پیشه» نویسنده و کارگردان: نجمه مهرابی از اصفهان
نمایش «هیچی نگو » نویسنده و کارگردان: علیرضا ناصحی از تهران
نمایش «یک آبادی عشق» نویسنده: محمدعلی صادق حسنی، کارگردان: شهریار صادق حسنی از لاهیجان
نمایش «پیوند کوالانسی» نویسنده: مصطفی جعفری خوزانی، کارگردان: ابراهیم حاج حیدری از اصفهان (مشروط)
نمایش «خیلی دور،خیلی نزدیک» نویسنده: پژمان شاهوردی، کارگردان: مسعود کردی از بروجرد (مشروط)
نمایش «نقطه سر خط» نویسنده و کارگردان: سید سوران حسینی از مریوان (مشروط)
نمایش «یادگاری» نویسنده: سمانه شاهرخی، کارگردان: احسان بحرینی و آرزو جعفری از جیرفت (مشروط)
چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری مهدی حامدسقایان در بهمن ۱۴۰۲ برگزار می شود.
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