به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، دبیرخانه چهل‌ و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نمایش‌های راه‌یافته به بخش مسابقه تئاتر خیابانی این رویداد را معرفی کرد.

آثار پذیرفته شده بخش مسابقه تئاتر خیابانی عبارتند از:

نمایش «۱۴۰۲» نویسنده و کارگردان: افشین خدری از سنندج

نمایش «آتش عشق» نویسنده و کارگردان: امیر رجب پور از قزوین

نمایش «آقای ایکس» نویسنده: رضا اعظمی راد،کارگردان: امیرعباس پارسائیان از یزد

نمایش «انفال» نویسنده و کارگردان: کژال راستبین از مریوان

نمایش خیابانی« بند ۶» نویسنده و کارگردان: میلاد جباری مولانا از تهران

نمایش «خاطرات یک مرده شور» نویسنده و کارگردان: میثم سرآبادانی از تفرش

نمایش «سفرنامه من» نویسنده و کارگردان: علیرضا قاسمی از بناب

نمایش «سلام علیکم» نویسنده: میلاد حسین زاده، کارگردان: امید جلالی از آستانه اشرفیه

نمایش «سه دلقک و نصفی» نویسنده: آرزو علیپور، کارگردان: امیر امینی از لاهیجان

نمایش «شجاع دل» نویسنده و کارگردان: سعید بادینی از زاهدان

نمایش خیابانی «ماریتا» نویسنده و کارگردان: بهنام کاوه از آبادان

نمایش «مرز» نویسنده و کارگردان: مهدی فتحی از نظر آباد

نمایش «مشت و لگد محترمانه» نویسنده: محسن کولیوندی، کارگردان: مصطفی کولیوندی از ایلام

نمایش «هزار پیشه» نویسنده و کارگردان: نجمه مهرابی از اصفهان

نمایش «هیچی نگو » نویسنده و کارگردان: علیرضا ناصحی از تهران

نمایش «یک آبادی عشق» نویسنده: محمدعلی صادق حسنی، کارگردان: شهریار صادق حسنی از لاهیجان

نمایش «پیوند کوالانسی» نویسنده: مصطفی جعفری خوزانی، کارگردان: ابراهیم حاج حیدری از اصفهان (مشروط)

نمایش «خیلی دور،خیلی نزدیک» نویسنده: پژمان شاهوردی، کارگردان: مسعود کردی از بروجرد (مشروط)

نمایش «نقطه سر خط» نویسنده و کارگردان: سید سوران حسینی از مریوان (مشروط)

نمایش «یادگاری» نویسنده: سمانه شاهرخی، کارگردان: احسان بحرینی و آرزو جعفری از جیرفت (مشروط)

چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری مهدی حامدسقایان در بهمن ۱۴۰۲ برگزار می شود.