به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، بخش فراگیر با هدف برابرسازی فرصتها، تلفیق اجتماعی و مشارکت حداکثری افراد دارای معلولیت در برنامههای نمایشی کشور قرار گرفته و با همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی برگزار میشود.
دراین بخش ۲۰ نمایش برگزیده جشنوارههای منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت، شامل ۱۳ نمایش صحنهای و ۷ نمایش خیابانی از ۱۵ استان حضور دارند که از تاریخ ۲ تا ۸ بهمن در تالار هنر، تالار محراب و پهنه رودکی (روبروی تالاروحدت) اجرا خواهند داشت.
در بخش فراگیر، گروههای نمایشی با اختلالات شنوایی، بینایی، ذهنی، جسمی حرکتی و سالمند از استانهای کردستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، چهارمحال و بختیاری، یزد، تهران، مازندران، قزوین، گلستان، کرمان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی حضور دارند.
نمایشهای صحنهای بخش فراگیر شامل «روز از نو روزی از نو» به کارگردانی مجتبی مرادی، «کل» به کارگردانی مصطفی محمدی، «مغازه شماره ۱۳» به کارگردانی مهتاب نفیسی، «نگاتیو» به کارگردانی حسین غلامی، «دوست ندارم خواب ببینم» به کارگردانی سعید چگنی، «برداشت آزاد» به کارگردانی ریحانه جباری و محمدحسین علیپور، نمایش «خودپرواز» به کارگردانی جعفر دل دل، «رستگاری از فرانکشتاین» به کارگردانی نوال وائلی، «احساس آهنی» به کارگردانی آرزو جعفری، «ترال ستاجوسال» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا، «آشپزخانه فنلاندیها» به کارگردانی لقمان بحرانی، «خرده شوخیهای زناشویی» به کارگردانی محمد سایبانی و «قدم نورسیده» به کارگردانی یاسر رستمی هستند.
نمایشهای خیابانی بخش فراگیر نیز شامل نمایش «روز تولد من» به کارگردانی صادق حسینزاده، «تسویه نقدی» به کارگردانی مجتبی خلیلی، «رومئو B ژولیت» به کارگردانی نساء سلیمانی، «لبخند با طعم ماسک» به کارگردانی محسن مسعودیفر، «گوله بهار» به کارگردانی مرتضی زحمتکش، «با قید فوریت» به کارگردانی مجتبی لالهزاری و مهسا دهقانی و «بووق» به کارگردانی مرضیه علیزاده معرفی شدهاند.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با دبیری مهدی حامدسقایان در بهمن ۱۴۰۲ برگزار میشود.
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