تاریخ برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» به همت خانه موسیقی ایران و کانون سازندگان ساز در شاخه‌های سازهای ایرانی، کلاسیک و ابداعی از روز دوشنبه ۲۵ دی تا ۲۹ دی ۱۴۰۲ در گالری‌های خانه هنرمندان ایران برپا می‌شود.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز دوشنبه ۲۵ دی و از ساعت ۱۵ در گالری ممیز برگزار می‌شود.

همچنین مراسم اهدای جوایز و قدردانی از چهره‌های پیشکسوت سازنده ساز روز پنجشنبه ۲۸ دی، ساعت ۱۹ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به گالری‌های خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.