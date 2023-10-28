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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

به همت خانه موسیقی؛

چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» برگزار می‌شود

چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» برگزار می‌شود

چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» آذر سال جاری با حمایت خانه موسیقی ایرانی و کانون سازندگان ساز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی ایران، چهارمین دوره نمایشگاه سازخانه به همت خانه موسیقی ایران و کانون سازندگان ساز در شاخه‌های سازهای ایرانی، کلاسیک و ابداعی برپا می‌شود.

همچنین نمایشگاه سازخانه در چهارمین دوره میزبان جلسات و نشست‌های تخصصی است که جزییات آن به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

سومین دوره نمایشگاه سازخانه در شاخه‌های سازهای ایرانی، کلاسیک و ابداعی نهم تا ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ با نمایش آثار بیش از ۶۰ هنرمند سازنده ساز در گالری‌های ممیز، میرمیران، پاییز و زمستان خانه هنرمندان و نشست‌های پژوهشی تخصصی با استقبال علاقه‌مندان برگزار شد.

جزییات برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه «سازخانه» به زودی منتشر می‌شود.

کد مطلب 5923578
علیرضا سعیدی

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