به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد خلیلی بعد از ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه گناوه اظهار داشت: مرزبانان به پشتوانه مردم مرزنشین، مقتدرانه از مرزهای ایران اسلامی حراست و پاسداری می‌کنند و همواره در کنار مردم برای امنیت پایدار ایستاده‌اند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر همدلی و اتحاد بین فرماندهی مرزبانی و امام جمعه شهرستان را به عنوان نقطه قوت یاد کرد و گفت: این اتحاد و همدلی باعث شده تا همواره دشمنان در دستیابی به اهداف پوچ خود ناکام بمانند.

وی در ادامه از حمایت‌های بی دریغ امام جمعه شهرستان گناوه پیرامون کارکنان مرزبانی شهرستان قدردانی کرد.

امام جمعه شهرستان گناوه در این دیدار از تلاش‌های کارکنان دریابانی شهرستان در برقراری امنیت مرزی و همچنین شرکت آنان در مراسم مذهبی شهرستان و تعاملات و همدلی آنان با مردم تشکر و قدردانی کرد و افزود: وجود کارکنان مرزبانی مایه برکت در این شهرستان است.