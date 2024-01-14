به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، براساس گزارش سامانه سینما تیکت که نود درصد فروش آنلاین بلیت سینما در کشور را در دست دارد، ایرانمال پر مخاطب ترین مجموعه سینمایی ایران در سه ماهه پاییز بوده است.

بر اساس اعلام سینما تیکت ایرانمال در پاییز ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۲۴۱ هزار بلیت فروخته است و در مقام نخست کشور جا گرفته است. پس از ایرانمال پردیس کوروش با ۲۱۸ هزار بلیت و پردیس آزادی با ۱۱۷ هزار بلیت قرار دارند. پردیس سینمایی ایران‌مال در شش‌ماه نخست امسال هم توانسته بود ازنظر فروش بلیت از دیگر پردیس‌های سینمایی کشور پیشی بگیرد و رتبه اول را احراز کند. بر همین اساس پردیس سینمایی «ایران‌مال» با ۳۳۶ هزار بلیت فروخته‌شده در صدر جدول بیشترین انتخاب مردم برای سینما رفتن قرار داشت و بعدازآن هم پردیس سینمایی «کورش» با ۳۲۹ هزار و پردیس سینمایی «آزادی» با ۱۷۳ هزار بلیت رده‌های بعدی را به خود اختصاص داده بودند.

کیفیت بالای تصویر و صدا در پردیس سینمایی در کنار امکانات فراوان رفاهی و پارکینگ و دسترسی مناسب از دلایل اصلی اقبال مخاطبان به ایران‌مال بوده است.

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